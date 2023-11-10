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Зоряний дощ у листопаді — коли українці побачать унікальне космічне явище

10 листопада 2023 07:00
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Зорепад Леоніди у листопаді 2023 — коли та де дивитися українцям
Чоловік спостерігає за метеоритним потоком у нічному небі. Фото: Rahul Bhosale
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Останнього місяця осені на любителів космосу чекає неймовірне явище, за яким можна буде спостерігати у нічному небі неозброєним оком, — знаменитий метеоритний потік Леоніди. Цю подію часто називають зорепадом або ж зоряним дощем, проте насправді вона немає нічого спільного із зірками. Коли Земля проходить через метеорний потік, його частинки розміром із піщинку спалахують в атмосфері й він стає видимим у вигляді метеорного дощу.

Розповідаємо, що таке Леоніди, коли та де за ними зможуть спостерігати українці. 

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Що таке Леоніди та що їх викликає

Як пише видання Space.com, метеорний потік Леоніди — явище, яке можна бачити щороку у листопаді. Саме у цей період комета Темпел-Туттл наближається до Сонця, втрачаючи частину свого матеріалу й утворюючи кометні залишки у вигляді пилового щебеню. 

Коли Земля перетинає цей потік пилу, кометні частинки врізаються у верхні шари атмосфери. Це і спричиняє видимі метеорити або "зорепад". Коли метеорити входять в атмосферу, вони нагріваються від тертя з повітрям і світяться. Вони, як правило, мають розмір піщинки або горошини, тому повністю згорають, перш ніж вразити земну поверхню.

За даними NASA, Леоніди вважаються одними з найшвидших метеорів, вони мчать небом зі швидкістю 71 км/сек.

До речі, Леоніди отримали свою назву від латинської назви сузір'я Лева, у якому розташований радіант метеорного потоку (уявна точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів).

 

Що таке Леоніди та що їх викликає
Метеоритний потік Леоніди. Фото: Vito Technology, Inc.

Як та де подивитися на метеоритний дощ

Зорепад буде видно навіть із вікна міської квартири, але найкраще спостерігати за ним на відкритій місцевості, трохи далі від світла міста. Не обов'язково їхати за сотні кілометрів від населених пунктів, досить просто від'їхати за місто чи на дачу, прихопивши плед та чай у термосі.

Для перегляду метеорного потоку не потрібно ні спеціального обладнання, ні багато навичок. Все, що вам дійсно потрібно, — це ясне небо, багато терпіння. 

Поради науковців для ефективного споглядання за видовищем:

  • знайдіть відокремлене місце огляду, подалі від міських вогнів;
  • щоб звикнути до темряви, очам може знадобитися від 15 до 20 хвилин;
  • дягайтесь за погодою і переконайтеся, що вам комфортно, особливо якщо ви плануєте довгий час залишатися на вулиці;
  • візьміть із собою ковдру та стільчик, щоб було зручно очікувати космічне видовище. 

 

Коли можна побачити метеорний потік Леоніди
Метеоритний потік у нічному небі. Фото: Daniel Pludowski/EyeEm/Getty Images

Коли можна побачити метеорний потік Леоніди

Загалом за метеоритним потоком Леоніди можна спостерігати впродовж усього листопада. За даними EarthSky.org, злива досягає свого піка в ніч на 17 листопада до світанку 18 листопада. У цей період метеоритних піщинок, які входитимуть в атмосферу Землі, буде найбільше.

Також гарним часом для спостереження буде 20 листопада, коли Місяць перебуватиме у першій чверті й буде ледь помітним. 

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли у листопаді на нічному небі можна буде спостерігати протистояння планет Урана та Юпітера. 

Також ми писали, коли гігантська комета Диявола з крижаним вулканом наблизиться до Землі та чи загрожує вона нашій планеті.

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