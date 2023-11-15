До Землі наближаються п'ять астероїдів і комета — чи несуть вони небезпеку

Астероїди летять до Землі. Фото: greatlakesledger.com

Астрономи детально вивчають небесні тіла та космічні явища, особливо ті, які можуть вплинути на нашу планету. У процесі вчені знаходять нові об'єкти, при цьому нерідко вони можуть становити загрозу для Землі.

Так, у новому дослідженні космосу було виявлено п'ять потенційно небезпечних астероїдів та комету, які прямують у сторону нашої планети. Про це повідомляє Daily Mail.

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Що відомо про потенційно небезпечні астероїди, які летять до Землі

1. Астероїд 2019 CZ2

За космічними мірками він зовсім невеликий: ймовірно, що його розмір становить від 21 до 98 метрів. Камінь летить зі швидкістю 20 900 км/год. За прогнозами вчених, 25 листопада цей астероїд перебуватиме на відстані 1,1 млн км від Землі.

2. Астероїд 2013 VX4.

Потенційно небезпечний астероїд також належить до групи Аполлона, тобто є навколоземним астероїдом. Його розмір від 44 до 99 м. Швидкість польоту космічного каменю становить 23 600 км/год і 4 грудня він наблизиться до Землі на відстань 1,9 млн км.

3. Астероїд 2001 QQ142

Даний космічний об'єкт також належить до класу Аполлони. Камені цього класу найчастіше є джерелами метеоритів, що падають на Землю. Вчені оцінюють ширину астероїда 2001 QQ142 у діапазоні від 347 м до 1,5 км, що робить його потенційно небезпечним. Він летить зі швидкістю 23 900 км/год і вже 6 грудня 2023 року наблизиться до Землі на відстань 5,5 млн км.

4. Астероїд 2008 EV5

Цей астероїд входить до класу Атони, чиї орбіти перетинають земну орбіту з внутрішньої сторони. Його ширина становить приблизно 400 метрів. Він летить зі швидкістю 19 200 км/год і за п'ять днів до Різдва, 20 грудня наблизиться до Землі на відстань 6,3 млн км.

5. Астероїд 2020 YO3

Це небесне тіло було відкрите вченими 23 грудня 2020 року і належить до групи Аполлона. Точний розмір астероїда невідомий, але з розрахунків він становить від 31 до 70 м. У поточному році астероїд 2020 YO3 пролетить повз Землю 23 грудня на відстані приблизно 1,3 млн км зі швидкістю 59 800 км/год.

Що відомо про комету, яка мчить до Землі

На зближення із Землею також йде комета під назвою 144P/Кусіди. Наразі комета знаходиться у сузір'ї Овна, але рухається до Землі зі швидкістю близько 105 000 км/год.

Найближче до нашої планети вона наблизиться 12 грудня, а через місяць, 25 січня 2024 року, досягне найближчої точки до Сонця.

Хоча комета досягне максимальної яскравості лише 2024 року, астрономи в обох півкулях зможуть побачити її за допомогою біноклів і телескопів вже до кінця 2023 року.

Астероїд, що летить до Землі. Фото: iStock

Чи здатні ми захистити планету від астероїдів

На сьогодні повноцінний захист від такої космічної загрози ще не розроблений. Але у вчених та фахівців є кілька протоколів за якими вони будуть діяти у разі якщо астероїд буде летіти прямо до Землі:

1. Якщо до зіткнення кілька років чи більше

Спеціалісти намагатимуться відхилити від курсу астероїд. Для цього у космічне тіло вріжеться штучний апарат, відправлений із Землі.

2. Якщо до зіткнення кілька місяців

З високою ймовірністю по астероїду буде завдано ракетний удар. Розрахунки показують, що це дозволить розколоти небезпечний космічний об'єкт на дрібні уламки, які вже не становитимуть загрози.

Проблема цього методу полягає у тому, що він врятує Землю, але після планета регулярно буде перетинатися із велетенською хмарою уламків, які становитимуть загрозу космічним апаратам. Це може викликати ефект Кесслера, що зробить ближній космос непридатним до використання.

Варто зауважити, що NASA розробило спеціальний проєкт з захисту Землі від астероїдів під назвою DART.

У вересні 2022 року спеціальний космічний апарат вдарив по астероїду Dimorphos у 10 млн км від Землі, та успішно змінив його орбіту. Dimorphos є невеликим супутником астероїда 65803 Didymos, розмір якого можна порівняти з футбольним стадіоном. Увесь процес зіткнення транслювався у прямому ефірі.

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