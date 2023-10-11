К Земле летит астероид размером с многоэтажку: когда ждать

Астероид летит к Земле. Фото иллюстративное: Google

В ночь на 11 октября мимо Земли пройдет гигантский астероид. Его размер сопоставим с 8-этажным домом.

Об этом сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA.

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К Земле летит астероид

В Центре исследования околоземных объектов NASA заявляют, что астероид под названием 2023 TM3 имеет диаметр от 11 до 25 метров. Это фактически 8-этажный дом.

Ожидается, что астероид пройдет мимо Земли на расстоянии 0,00111 астрономических единиц, или примерно 148 тысяч километров. Заметим, Луна вращается на расстоянии около 356 тысяч км.

Астероид пролетит мимо Земли со скоростью 11,51 км в секунду.

Воздействие на климат

Ученые отмечают, что падение большого астероида или кометы может создать огромное количество пыли и дыма, которые могут повлиять на климат Земли. Температура может снизиться из-за блокировки солнечного света, что приводит к изменению распределения осадков и длительным периодам похолодания.

Напомним, один из экспериментов NASA чуть не привел к катастрофе на Земле. Так, ученые раскололи двигавшийся в направлении нашей планеты астероид Димофорс на около 40 кусочков. Теперь ученые рассматривают это событие как метод уничтожения астероидов.