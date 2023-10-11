Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow К Земле летит астероид размером с многоэтажку: когда ждать arrow

К Земле летит астероид размером с многоэтажку: когда ждать

11 октября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
К Земле летит астероид размером с многоэтажку: когда ждать
Астероид летит к Земле. Фото иллюстративное: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ночь на 11 октября мимо Земли пройдет гигантский астероид. Его размер сопоставим с 8-этажным домом.

Об этом сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA.

Читайте также:

К Земле летит астероид

В Центре исследования околоземных объектов NASA заявляют, что астероид под названием 2023 TM3 имеет диаметр от 11 до 25 метров. Это фактически 8-этажный дом.

Ожидается, что астероид пройдет мимо Земли на расстоянии 0,00111 астрономических единиц, или примерно 148 тысяч километров. Заметим, Луна вращается на расстоянии около 356 тысяч км.

Астероид пролетит мимо Земли со скоростью 11,51 км в секунду.

Воздействие на климат

Ученые отмечают, что падение большого астероида или кометы может создать огромное количество пыли и дыма, которые могут повлиять на климат Земли. Температура может снизиться из-за блокировки солнечного света, что приводит к изменению распределения осадков и длительным периодам похолодания.

Напомним, один из экспериментов NASA чуть не привел к катастрофе на Земле. Так, ученые раскололи двигавшийся в направлении нашей планеты астероид Димофорс на около 40 кусочков. Теперь ученые рассматривают это событие как метод уничтожения астероидов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз