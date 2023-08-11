Метод зі знищення астероїдів від NASA може закінчитися катастрофою для Землі

Астероїд прямує до Землі. Фото: google.com

Один з експериментів NASA мало не призвів до катастрофи на Землі. Так, вчені розкололи астероїд Дімофорс, який рухався в напрямку нашої планети, на близько 40 шматочків. Тепер вчені розглядають цю подію як метод зі знищення астероїдів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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У вересні торік космічний корабель DART зіткнувся з астероїдом Діморфос, змінивши його траєкторію руху. Це підтвердило те, що така методика порятунку людства заслуговує на існування.

Внаслідок вибуху, астероїд розпався на 37 шматочків довжиною приблизно 6,5 метра. Більше того падіння на Землю одного фрагмента астероїда з діаметром 4,5 метра можна порівняти з катастрофою, яка сталася в Хіросімі 1945 року.

"Діморфос ніколи не становив загрози для Землі, але NASA вибрало його як ціль для випробувань, оскільки він знаходиться в шести мільйонах миль від нашої планети", — зазначає видання.

Важливо розуміти, що в космосі поряд із Землею пролітає більша кількість космічних тіл. Втручання у їх рух може створити складні наслідки та потребує обережного підходу.

Нагадаємо, що до планети Земля 23 серпня наблизиться потенційно небезпечний астероїд. Він рухається до нас зі швидкістю 14,25 км/с.

Також ми писали, що вчені вирішили дослідити, як часто та які астероїди пролітають повз нашу планету. Статистика показує, що менші астероїди пролітають частіше, ніж більші. До того ж менших ми навіть не помічаємо у той час, як більші для нас небезпечні.