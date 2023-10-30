К Земле летит комета, вдвое больше Эвереста — чем она опасна

"Комета Дьявола", летящая к Земле. Фото: pixabay

Огромная "Комета Дьявола" летит к Земле. Ученые говорят, что космическое тело по своему размеру вдвое больше горы Эверест.

Об этом пишет Fox News.

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Огромная комета летит к Земле

По словам астронома, постдокторанта обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе (штат Аризона) Тедди Карета, скорее всего, это небесное тело не представляет никакой угрозы человечеству.

"Она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль, но это не потому, что она будет очень близка. Это потому, что она обычно очень яркая", — рассказал ученый.

Наиболее яркой она будет в середине апреля 2024, когда она будет пролетать на расстоянии примерно 232 млн км от Земли.

"В следующем апреле, очевидно, произойдет полное солнечное затмение, поэтому людям следует подумать о том, чтобы заметить в своих календарях возможность увидеть комету на тот случай, если о ней не будет так много новостей", — сказал астроном.

Отметим, что "Комета дьявола" была впервые обнаружена в 1812 году, затем ее заметили только в 1883 году. По данным Британской астрономической ассоциации, она также считается одной из около 20 комет, имеющих действующий ледяной вулкан.

Напомним, что вечером, 28 октября, украинцы могли наблюдать редкое лунное затмение. Это астрономическое явление последнее в этом году.

Кроме того, октябрь стал самым космическим и, наверное, самым романтичным месяцем 2023 года. Ведь в этот период украинцы стали свидетелями удивительных небесных событий: двух звездопадов, затемнения Луны, хорошо заметны в этот период Юпитер и Венера.