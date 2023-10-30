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До Землі летить комета, вдвічі більша за Еверест — чим вона небезпечна

30 жовтня 2023 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До Землі летить комета, вдвічі більша за Еверест — чим вона небезпечна
"Комета Диявола", що летить до Землі. Фото: pixabay
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Величезна "Комета Диявола" летить до Землі летить. Вчені кажуть, що космічне тіло за своїм розміром удвічі більше за гору Еверест.

Про це пише Fox News.

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За словами астронома, постдокторанта обсерваторії Лоуелла у Флагстаффі (штат Арізона) Тедді Карета, швидше за все, це небесне тіло не представляє ніякої загрози для людства.

"Вона може бути досить яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком або у бінокль, але це не тому, що вона буде дуже близько. Це тому, що вона зазвичай дуже яскрава", — розповів вчений.

Найбільш яскравою вона буде у середині квітня 2024 року, коли вона буде пролітати на відстані приблизно 232 млн км від Землі.

"У наступному квітні, очевидно, відбудеться повне сонячне затемнення, тому людям слід подумати про те, щоб помітити у своїх календарях можливість побачити комету на той випадок, якщо про неї не буде так багато новин", — сказав астроном.

Зазначимо, що "Комета диявола" була вперше виявлена в 1812 році, потім її помітили аж у 1883 році. За даними Британської астрономічної асоціації, вона також вважається однією з близько 20 комет, що мають діючий крижаний вулкан.

Нагадаємо, що увечері, 28 жовтня, українці могли спостерігати рідкісне місячне затемнення. Це астрономічне явище останнє в цьому році. 

Крім того, жовтень став найкосмічнішим та, напевно, найромантичнішим місяцем 2023 року. Адже у цей період українці стали свідками дивовижних небесних подій: двох зорепадів, затемнення Місяця, також добре помітні в цей період Юпітер та Венера. 

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