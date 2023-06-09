К Земле несется огромный астероид: когда будет ближе всего к планете

К Земле приближается астероид. Фото: Рixabay.com

К Земле на бешеной скорости летит огромный астероид. Небесное тело называется 2023 год JB3 и его размер составляет 49 метров. Предполагается, что он приблизится к нашей планете уже сегодня.

Об этом сообщают ученые, пишет издание Hi Tech.

Читайте также:

По данным NASA, астероид 2023 JB3 принадлежит к группе околоземных космических камней под названием Атоны.

По размерам астероид таков, что его учёные сравнивают с огромным самолетом. Максимально он приблизится к нашей планете уже сегодня.

Также сообщается, что небесное тело совершает полный оборот вокруг Солнца за примерно 330 земных дней. Также может улетать от нашей звезды на расстояние в 170 млн. км. А это чуть дальше, чем расположена Земля от Солнца.

Напомним, космический телескоп NASA Kepler даже по окончании своей миссии пять лет назад продолжал обнаруживать новые планеты. Недавно на расстоянии примерно 400 световых лет от Земли обнаружено три новых экзопланета, вращающихся вокруг трех слабых звезд.