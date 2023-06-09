До Землі мчить величезний астероїд: коли буде найближче до планети

До Землі наближається астероїд. Фото: Рixabay.com

До Землі на шаленій швидкості летить величезний астероїд. Небесне тіло називається 2023 JB3 і його розмір становить 49 метрів. Як перебачається, він наблизиться до нашої планети вже сьогодні.

Про це повідомляють науковці, пише видання Hi Tech.

Читайте також:

За даними NASA, астероїд 2023 року JB3 належить до групи навколоземних космічних каменів під назвою Атони.

За розмірами астероїд такий, що його вчені порівнюють з величезним літаком. Максимально він наблизиться до нашої планети вже сьогодні.

Також повідомляється, що небесне тіло здійснює повний оберт навколо Сонця за приблизно 330 земних днів. Також може відлітати від нашої зірки на відстань у 170 млн км. А це трохи далі, ніж розташована Земля від Сонця.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA Kepler навіть після закінчення своєї місії п'ять років тому продовжував виявляти нові планети. Нещодавно на відстані приблизно 400 світлових років від Землі виявлено три нові екзопланети, що обертаються навколо трьох слабких зірок.