Телескоп NASA виявив нові екзопланети: чи є на них життя

Дві планети в космосі. Фото: freepik.com

Космічний телескоп NASA Kepler навіть після закінчення своєї місії п'ять років тому продовжував виявляти нові планети. Нещодавно на відстані приблизно 400 світлових років від Землі виявлено три нові екзопланети, що обертаються навколо трьох слабких зірок.

Про це повідомляє Space.com.

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Серед виявлених екзопланет є два міні-Нептуни, які обертаються навколо холодних червоних карликів. Перша — K2-416 b — має розміри, що перевищують Землю у 2,6 раза й займає 13 земних днів на повний оборот навколо своєї зірки. Друга — K2-417 b — більша за Землю втричі й займає 6,5 днів на повний оборот навколо своєї зірки.

Дослідники стверджують, що обидві екзопланети оточені гарячою і розрідженою атмосферою, ймовірно, несприятливою для життя.

Щодо третьої планети, яка обертається навколо сонцеподібної зірки під назвою EPIC 245978988, то її наявність поки що не підтверджена науковцями.

Телескоп Kepler був запущений 2009 року для спостереження за 150 000 зірок в сузір'ї Лебедя. Він використовував метод транзиту для виявлення планет, спостерігаючи провали в зоряному світлі. Після технічних проблем 2013 року, вчені знайшли спосіб продовжити роботу телескопа упродовж чотирьох років у новій місії K2, під час якої було виявлено багато екзопланет.

Нагадаємо, що в Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що планують здійснити політ до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Так, астрономи планують дослідити один із космічних об’єктів, що може мати воду.