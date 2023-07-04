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К Земле на бешеной скорости мчатся пять астероидов: когда будут ближе всего

4 июля 2023 01:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
К Земле на бешеной скорости мчатся пять астероидов: когда будут ближе всего
Полет астероидов к планете Земля. Фото: sdecoret
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сразу пять огромных астероидов пролетят мимо Земли в этом месяце. Самый маленький из них имеет размер частного дома, а самый большой — как стадион.

Об этом сообщает NASA.

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Астероиды летят мимо Земли

Мимо Земли на расстоянии 685 тысяч километров 3 июля должен был пролететь астероид под названием 2023 MT1. Его размер невелик по сравнению с другими небесными телами. В диаметре он как частный дом.

5 июля рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 года HO6. Известно, что космический объект протяженностью около 171 м движется к нашей планете с невероятной скоростью 27972 км/ч.

6 июля к нашей планете приблизится астероид 2023 ME4. Его размеры сопоставимы с габаритами самолета. Максимальное сближение с Землей составляет 706 тысяч километров.

7 июля огромный астероид размером со стадион под названием 2019 года LH5 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,550 000 километров.

Заметим, в NASA считают астероид "потенциально опасным объектом", если он приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м.

Напомним, NASA предупредило, что в среду, 5 июля, вблизи Земли пролетит астероид 2023 года HO6. Длина небесного объекта составляет около 171 м.

Также мы писали, что космический телескоп NASA Kepler, даже после окончания своей миссии, пять лет назад продолжал обнаруживать новые планеты. Недавно на расстоянии примерно 400 световых лет от Земли обнаружено три новых экзопланета, вращающихся вокруг трех слабых звезд.

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