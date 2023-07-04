До Землі на шаленій швидкості мчать п'ять астероїдів: коли будуть найближче

Політ астероїдів до планети Земля. Фото: sdecoret

Відразу п'ять величезних астероїдів пронесуться повз Землю цього мясяця. Найменший з них має розмір приватного будинку, а найбільший — як стадіон.

Про це повідомляє NASA.

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Астероїди летять повз Землю

Повз Землю на відстані 685 тисяч кілометрів 3 липня мав пролетіти астероїд під назвою 2023 MT1. Його розмір невеликий, порівняно з іншими небесними тілами. В діаметрі він як приватний будинок.

5 липня поряд із Землею пролетить потенційно небезпечний астероїд, який отримав назву 2023 HO6. Відомо, що космічний об'єкт довжиною близько 171 м рухається до нашої планети з неймовірною швидкістю 27972 км/год.

6 липня до нашої планети наблизиться астероїд 2023 ME4. Його розміри можна порівняти з габаритами літака. Максимальне зближення із Землею 706 тисяч кілометрів.

7 липня величезний астероїд розміром зі стадіон під назвою 2019 LH5 пролетить повз нашу планету на відстані 3,550 000 кілометрів.

Зауважимо, у NASA вважають астероїд "потенційно небезпечним об’єктом", якщо він наближається до Землі на відстань ближче ніж за 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м.

Нагадаємо, NASA попередило, що у середу, 5 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2023 HO6. Довжина небесного об’єкта становить близько 171 м.

Також ми писали, що космічний телескоп NASA Kepler навіть після закінчення своєї місії п'ять років тому продовжував виявляти нові планети. Нещодавно на відстані приблизно 400 світлових років від Землі виявлено три нові екзопланети, що обертаються навколо трьох слабких зірок.