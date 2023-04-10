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К Земле приближается гигантский астероид: чем это небезопасно

10 апреля 2023 15:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
К Земле приближается гигантский астероид: чем это небезопасно
К Земле приближается астероид. Фото: Live Science (иллюстративный)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вблизи Земли во вторник, 11 апреля, пролетит астероид 2023 GG. Длина небесного объекта — около 76 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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По данным исследователей, расстояние от него до Земли составит около 1,5 млн. км. Отмечается, что скорость движения астероида равна 38088 км в час.

Следует заметить, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Однако 2023 GG не отвечает обоим критериям одновременно, поэтому не считается "потенциально опасным".

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Расстояние астероида до Солнца. Фото: NASA

Напомним, ранее ученые предупреждали, что в ближайшие дни мимо Земли пролетит огромный астероид. По словам исследователей, он может приблизиться к нашей планете на относительно небольшое расстояние.

Также мы писали, что ученые утверждают, что люди недооценивают угрозу от астероидов.

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