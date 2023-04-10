К Земле приближается гигантский астероид: чем это небезопасно
Вблизи Земли во вторник, 11 апреля, пролетит астероид 2023 GG. Длина небесного объекта — около 76 метров.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
Что известно об астероиде
По данным исследователей, расстояние от него до Земли составит около 1,5 млн. км. Отмечается, что скорость движения астероида равна 38088 км в час.
Следует заметить, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Однако 2023 GG не отвечает обоим критериям одновременно, поэтому не считается "потенциально опасным".
Напомним, ранее ученые предупреждали, что в ближайшие дни мимо Земли пролетит огромный астероид. По словам исследователей, он может приблизиться к нашей планете на относительно небольшое расстояние.
Также мы писали, что ученые утверждают, что люди недооценивают угрозу от астероидов.