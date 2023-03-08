Нещодавно виявлений астероїд може зіткнутися із Землею: деталі
Нещодавно відкритий астероїд 2023 DW має невеликі шанси зіткнутися з Землею. Він посідає перше місце у "списку ризику" Європейського космічного агентства для навколоземних об’єктів з імовірністю зіткнення з нашою планетою приблизно один до 625 у День Святого Валентина, 14 лютого 2046 року.
Про це повідомляє Forbes.
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Деталі
Астероїд також наразі є єдиним об’єктом, який реєструється за Турінською шкалою. Вона використовується науковими комунікаторами для оцінки того, наскільки той чи інший космічний об'єкт викликає занепокоєння у громадськості. Наразі він оцінюється в один бал за шкалою.
"Одиниця за Турінською шкалою означає, що це об’єкт, який потребує більшого спостереження, і є дуже хороший шанс, що ці додаткові спостереження нададуть більше даних про орбіту 2023DW, що дозволить астрономам виключити або значно зменшити ймовірність фактичного зіткнення", — йдеться в повідомленні.
Новознайдені астероїди часто з’являються на вершині списку небезпеки, щоб опуститися далеко вниз через кілька днів або тижнів, коли з’являться додаткові спостереження.
Але якщо ситуація залишиться такою ж, ймовірність того, що астероїд впаде на нашу планету через 23 роки, становить менше одного відсотка. Якщо ця малоймовірна подія відбудеться, важливо зазначити, що наразі об’єкт оцінюється приблизно в 50 метрів у діаметрі.
Нагадаємо, вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.
Також ми писали, цього тижня до Землі наблизяться три астероїди. Експерти NASA стверджують, що один з них — розміром із футбольне поле.
Додамо, на Сонці зафіксували спалах класу Х2.1. Викид енергії спричинив відключення короткохвильового радіозв'язку над територією Північної та Південної Америки.