В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида — когда день Х

К Земле приближается опасный астероид — назван "день Х"
Ученые каждый день наблюдают за околоземными астероидами, орбита которых пересекается с орбитой Земли. Ведь даже камень размером в 100 м может нанести значительный ущерб планете в случае падения. Недавно был замечен очередной опасный космический объект, летящий в сторону нашего дома.
Когда должен произойти "день Х", насколько опасен этот астероид и что о нем известно, рассказали специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA.
Что известно об астероиде?
Астероид называется 139622 (2001 QQ142). Длина опасной космической глыбы составляет 671 м. Это не самый большой объект из космоса, который угрожает нашей планете, но в случае его падения катастрофических последствий избежать будет невозможно.
Когда астероид окажется рядом с Землей?
По данным исследователей, астероид 139622 будет пролетать максимально близко к нашей планете в среду, 6 декабря, когда мир будет праздновать День святого Николая.
К счастью, этот космический камень пролетит мимо. Однако специалисты NASA все равно относят его к такому, что является "потенциально опасным".
Расстояние от астероида до Земли в ближайшей точке составит 5,5 млн км. Он пролетит мимо нашей планеты на скорости 23 760 км/ч.
Какие астероиды считаются потенциально опасными?
Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Астероид 139622 (2001 QQ142) подпадает под оба параметра одновременно.
Способны ли мы оградить планету от астероидов?
К сожалению, пока еще не придумана технология, которая могла бы 100% защитить нашу планету от подобной угрозы. Однако исследователи ежедневно работают в этом направлении.
Сегодня мы способны защитить Землю от астероида, если до столкновения у нас остается не менее двух месяцев. В таком случае по опасному космическому объекту будет нанесен ракетный удар. Это позволит расколоть камень на мелкие кусочки.
Но этот метод опасен тем, что после планета регулярно будет пересекаться с гигантским облаком обломков, которые будут представлять угрозу космическим аппаратам. Это может вызвать эффект Кесслера, что сделает ближний космос непригодным для использования. Но хоть планета и все ее жители останутся в живых.
Также NASA разработало специальный проект по защите Земли от астероидов под названием DART.
В сентябре 2022 года специальный космический аппарат ударил по астероиду Dimorphos в 10 млн км от Земли и успешно изменил его орбиту. Весь процесс столкновения транслировался в прямом эфире.
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