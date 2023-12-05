В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида — когда день Х

Астероид приближается к планете Земля. Фото: freepik

Ученые каждый день наблюдают за околоземными астероидами, орбита которых пересекается с орбитой Земли. Ведь даже камень размером в 100 м может нанести значительный ущерб планете в случае падения. Недавно был замечен очередной опасный космический объект, летящий в сторону нашего дома.

Когда должен произойти "день Х", насколько опасен этот астероид и что о нем известно, рассказали специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA.

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Что известно об астероиде?

Астероид называется 139622 (2001 QQ142). Длина опасной космической глыбы составляет 671 м. Это не самый большой объект из космоса, который угрожает нашей планете, но в случае его падения катастрофических последствий избежать будет невозможно.

Когда астероид окажется рядом с Землей?

По данным исследователей, астероид 139622 будет пролетать максимально близко к нашей планете в среду, 6 декабря, когда мир будет праздновать День святого Николая.

К счастью, этот космический камень пролетит мимо. Однако специалисты NASA все равно относят его к такому, что является "потенциально опасным".

Расстояние от астероида до Земли в ближайшей точке составит 5,5 млн км. Он пролетит мимо нашей планеты на скорости 23 760 км/ч.

Астероид, летящий в сторону Земли. Фото: shutterstock.com

Какие астероиды считаются потенциально опасными?

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Астероид 139622 (2001 QQ142) подпадает под оба параметра одновременно.

Способны ли мы оградить планету от астероидов?

К сожалению, пока еще не придумана технология, которая могла бы 100% защитить нашу планету от подобной угрозы. Однако исследователи ежедневно работают в этом направлении.

Сегодня мы способны защитить Землю от астероида, если до столкновения у нас остается не менее двух месяцев. В таком случае по опасному космическому объекту будет нанесен ракетный удар. Это позволит расколоть камень на мелкие кусочки.

Но этот метод опасен тем, что после планета регулярно будет пересекаться с гигантским облаком обломков, которые будут представлять угрозу космическим аппаратам. Это может вызвать эффект Кесслера, что сделает ближний космос непригодным для использования. Но хоть планета и все ее жители останутся в живых.

Также NASA разработало специальный проект по защите Земли от астероидов под названием DART.

В сентябре 2022 года специальный космический аппарат ударил по астероиду Dimorphos в 10 млн км от Земли и успешно изменил его орбиту. Весь процесс столкновения транслировался в прямом эфире.

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