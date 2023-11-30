Зоряні дощі у грудні 2023 — коли українці побачать унікальні космічні явища

Чоловік спостерігає за метеоритним потоком. Фото: astrophotography

Перший місяць зими відзначиться дивовижними космічними явищами — на небі неозброєним оком можна буде побачити яскраві метеоритні потоки Гемініди й Урсиди.

Новини.LIVE зібрали усю найцікавішу інформацію про ці події, а також дізналися, коли ж на землю проллються ці зоряні дощі та як українцям за ними спостерігати.

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Метеорний потік Гемініди — що це та як виникає

Одним із найяскравіших, незвичайних та потужних метеорних потоків є Гемініди. Свою назву він отримав від сузір'я Близнюків (лат. — Gemini), у якому знаходиться радіант потоку (уявна точка, із якої розлітаються метеори). Це не швидкі, але яскраві метеори білого кольору, які можна побачити в небі щороку у грудні.

Потік метеорів рухається не назустріч Землі, а наздоганяє її, що пояснює їхню відносно низьку швидкість – близько 35 км/с.

Цікаво, що згідно з одним дослідженням, саме цей потік був створений не кометою, а катастрофічною подією, яка сталася з астероїдом Фаетоном. Внаслідок зіткнення цього астероїда з іншим астероїдом, з'явилися ці яскраві уламки, які ми спостерігаємо щороку.

Людина спостерігає за метеоритним потоком. Фото: news.cgtn.com

Коли спостерігати метеоритний потік Гемініди

За інформацією видання People, метеоритний дощ Гемінд став активним у неділю, 26 листопада, і триватиме до неділі, 24 грудня.

Водночас пік Гемінід, коли на небі буде видно метеори найкраще, очікується на четвер, 14 грудня 2023 року.

Як побачити метеорний дощ Гемініди

На щастя для тих, хто спостерігає за зірками, для спостереження за Гемінідами не потрібні дорогі космічні технології чи обладнання. Все, що вам потрібно зробити, це подивитись на нічне небо, щоб помітити падаючу зірку! Найкраще спостерігати за потоком на відкритій місцевості, трохи далі від світла міста.

Що таке метеорний потік Урсиди та як він утворився

За даними Королівського музею Грінвіча, Урсиди, як правило, невеликі, виробляють приблизно п’ять метеорів на годину. Вони пов’язані з кометою 8P/Tuttle, періодичною кометою, яка обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті за 13,5 років. Радіант потоку Урсід розташований у сузір’ї Малої Ведмедиці.

Урсиди викликані уламками льоду та пилу, які залишила комета 8P/Tuttle. Коли Земля проходить крізь уламки комети, "крихти комети" нагріваються, потрапляючи в атмосферу Землі, і створюють "падаючі зірки", що вражають. Швидкість метеорів Урсид становить близько 32 км/с.

Метеорний потік Урсиди. Фото: Getty Images

Коли спостерігати метеоритний потік Урсиди

Урсиди стануть активними 13 грудня, а свого піку досягнуть 21-22 грудня — в найдовшу ніч року, під час зимового сонцестояння. Згідно з прогнозами вчених, у цей період спостерігач на Землі може побачити до 10 "падаючих зірок" на годину. Метеори залишуться активними до 24 грудня 2023 року.

Спостереження Урсидів можливе тільки в Північній півкулі. На жаль цього року видимість буде поганою для метеорного потоку Урсид, оскільки 23 грудня Місяць буде у фазі росту й буде освітлений на 89%.

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