У NASA попередили про наближення до Землі небезпечного астероїда — коли день Х

Астероїд наближається до планети Земля. Фото: freepik

Вчені щодня спостерігають за навколоземними астероїдами, орбіта яких перетинається з орбітою Землі. Адже навіть камінь розміром у 100 м може завдати значної шкоди планеті у разі падіння. Нещодавно було помічено черговий небезпечний космічний об'єкт, який летить у сторону нашої домівки.

Коли має статися "день Х", наскільки небезпечний цей астероїд та що про нього відомо, розповіли фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA.

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Що відомо про астероїд?

Астероїд має назву 139622 (2001 QQ142). Довжина небезпечної космічної брили становить 671 м. Це не найбільший об'єкт з космосу, який погрожує нашій планеті та у випадку його падіння катастрофічних наслідків уникнути буде неможливо.

Коли астероїд опиниться поруч із Землею?

За даними дослідників, астероїд 139622 буде пролітати максимально близько до нашої планети у середу, 6 грудня, коли світ святкуватиме День святого Миколая.

На щастя, цей космічний камінь пролетить повз. Проте, спеціалісти NASA все одно відносять його до такого, що є "потенційно небезпечним".

Відстань від астероїда до Землі у найближчій точці становитиме 5,5 млн км. Він пролетить повз нашу планету на швидкості 23 760 км/год.

Астероїд, що летить у сторону Землі. Фото: shutterstock.com

Які астероїди вважаються потенційно небезпечними?

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". Астероїд 139622 (2001 QQ142) підпадає під обидва параметри одночасно.

Чи здатні ми захистити планету від астероїдів?

На жаль, наразі ще не придумано технології, яка могла б 100% захистити нашу планету від подібної загрози. Однак дослідники щоденно працюють у цьому напрямку.

Сьогодні ми здатні захистити Землю від астероїда, якщо до зіткнення у нас залишається щонайменше два місяці. У такому разі по небезпечному космічному об'єкту буде завдано ракетний удар. Це дозволить розколоти каменюку на дрібні уламки.

Але цей метод небезпечний тим, що після планета регулярно буде перетинатися із велетенською хмарою уламків, які становитимуть загрозу космічним апаратам. Це може викликати ефект Кесслера, що зробить ближній космос непридатним до використання. Та бодай планета й всі її мешканці залишаться живими.

Також NASA розробило спеціальний проєкт з захисту Землі від астероїдів під назвою DART.

У вересні 2022 року спеціальний космічний апарат вдарив по астероїду Dimorphos у 10 млн км від Землі, та успішно змінив його орбіту. Увесь процес зіткнення транслювався у прямому ефірі.

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