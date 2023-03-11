Исследователи обнаружили в Солнечной системе "темные астероиды", наполненные водой

Исследователи NASA сделали открытие по свойствам астероидов

Ученые космического агентства NASA обнаружили "темные астероиды" между Марсом и Юпитером. Эти космические тела содержат воду, а по характеристикам похожи на карликовую планету Церера.

Об этом пишет Futurism.com.

Что известно

Древние большие "темные астероиды" между Марсом и Юпитером могут быть одними из старейших первоначальных объектов первых лет после формирования Солнечной системы.

В процессе исследования учёные выяснили, что все изученные ими астероиды очень пористы благодаря тому, что они появились во внешних пределах Солнечной системы. То есть низкая температура не позволила им превратиться в цельный камень. Ученые полагают, что после образования эти астероиды притянула ближе к Солнцу гравитация Юпитера или Сатурна, после чего они переместились в главный пояс астероидов.

По химическому составу новые астероиды отличаются от обломков космических камней, которые находили на Земле.

Темные астероиды так же стары, как и Солнечная система.

Но, пожалуй, самые интересные результаты открытий этих астероидов касаются нашей планеты. Если такие старые астероиды в нашей Солнечной системе наполнены водой, это убедительный аргумент в пользу популярной среди ученых теории, что Земля получила воду из астероидов — или, по крайней мере, часть воды.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ESA) хочет определить часовой пояс на Луне. Исследования показывают, что использование разных временных зон может стать проблемой для будущих миссий в космосе.