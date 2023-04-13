Исследователи запечатлели фантастические изображения Земли из космоса: невероятные цвета

Изображение Земли из космоса, сделанное спутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Спутник EOS-06 Индийской организации космических исследований зафиксировал ошеломляющие новые виды континентов и океанов Земли. Обнародованные фото продемонстрировали биоразнообразие нашей планеты.

Об этом сообщает Space.com.

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В прошлом году Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила свой спутник наблюдения Земли-06 (EOS-06) в космос. После обработки 300 ГБ данных, переданных спутником на Землю, ученые создали мозаичное изображение в ложных цветах. Оно объединяет 2939 фотографий, сделанных в период с 1 по 15 февраля 2023 года.

Изображения были сделаны с помощью цветного монитора океана спутника (OCM-3). Этот инструмент позволяет определять цвет воды в океане, что может быть полезно для изучения различных аспектов климата, экологии и других научных исследований, связанных с морской средой.

Изображения зафиксировали разный растительный покров Африки, Азии, Северной Америки, Южной Америки и Австралии с пространственным разрешением 0,6 мили (1 км). Цвета изображения считаются ложными, поскольку оно зафиксировано на длинах волн, которые человеческий глаз естественно не наблюдает.

Изображение Земли из космоса, сделанное спутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Изображение Земли из космоса, сделанное спутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Изображение Земли из космоса, сделанное спутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Напомним, что ученые сомневаются, что европейский исследователь ледяной луны Юпитера (JUICE) вряд ли сможет найти жизнь на ледяных спутниках планеты. Однако вопрос остается, может ли процветать жизнь вблизи самой большой планеты Солнечной системы.