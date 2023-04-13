Интернет в любую точку планеты: SpaceX осуществит запуск космических станций Sateliot

Когда состоится запуск станций Sateliot. Иллюстративное фото: googlecom

Компания Илона Маска SpaceX готовится к запуску космических базовых станций Sateliot. Технология обеспечит надежную спутниковую связь со смартфонами.

Об этом пишет NNews.

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Глобальный спутниковый Интернет

Сообщается, что испанская телекоммуникационная компания Sateliot работает над созданием глобального спутникового созвездия. Предполагается, что это обеспечит бесперебойную, безопасную и доступную связь для Интернета вещей (IoT) и межмашинной связи (M2M).

Планируется запуск двух наноспутников с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Они обеспечат инфраструктуру для развертывания полной группировки, состоящей из 96 наноспутников и 4 наземных станций.

Кто сможет воспользоваться услугами Sateliot

Sateliot будет предоставлять услуги в морской, логистической, транспортной и сельскохозяйственной отраслях, а также будет доступна в тех местах, где нет традиционной связи.

Запуск базовых космических станций Sateliot компанией SpaceX является революционным событием. Это значительно улучшит связь IoT и M2M и предложит услуги спутниковой связи для людей по всему миру.

Напомним, что Турция запустит на орбиту первый наблюдательный спутник отечественного производства, который сможет делать снимки со всех уголков планеты. Запуск осуществит компания Space X.