Дослідники зафіксували фантастичні зображення Землі з космосу: неймовірні кольори

Зображення Землі з космосу, зроблене супутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Супутник EOS-06 Індійської організації космічних досліджень зафіксував приголомшливі нові види континентів і океанів Землі. Оприлюднені фото продемонстрували біорізноманіття нашої планети.

Про це повідомляє Space.com.

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Деталі

Минулоріч Індійська організація космічних досліджень (ISRO) запустила свій супутник спостереження Землі-06 (EOS-06) у космос. Після обробки 300 ГБ даних, що супутник передав на Землю, вчені створили мозаїчне зображення в хибних кольорах. Воно об’єднує 2939 фотографій, зроблених у період з 1 по 15 лютого 2023 року.

Зображення були зроблені за допомогою монітора кольорів океану супутника (OCM- 3). Цей інструмент дозволяє визначати колір води в океані, що може бути корисним для вивчення різних аспектів клімату, екології та інших наукових досліджень, пов'язаних з морським середовищем.

Зображення зафіксували різний рослинний покрив Африки, Азії, Північної Америки, Південної Америки та Австралії з просторовою роздільною здатністю 0,6 милі (1 км). Кольори зображення вважаються несправжніми, оскільки воно зафіксоване на довжинах хвиль, які людське око природньо не спостерігає.

Зображення Землі з космосу, зроблене супутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Зображення Землі з космосу, зроблене супутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Зображення Землі з космосу, зроблене супутником EOS-06 ISRO. Фото: ISRO

Нагадаємо, що вчені сумніваються, що європейський дослідник крижаного місяця Юпітера (JUICE) навряд чи зможе знайти життя на крижаних супутниках планети. Однак питання залишається, чи може процвітати життя поблизу найбільшої планети Сонячної системи.