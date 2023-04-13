Жизнь в ледяных океанах космоса: ученые исследуют спутники Юпитера

Юпитер и один из его спутников. Фото: google.com

Ученые сомневаются, что европейский исследователь ледяной луны Юпитера (JUICE) вряд ли сможет найти жизнь на ледяных спутниках планеты. Однако вопрос остается, может ли процветать жизнь вблизи самой большой планеты Солнечной системы.

Об этом сообщает Space.com.

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Издание отмечает, что жидкая вода, источник энергии и питательных веществ — это три вещи, которые, по мнению ученых, необходимы для того, чтобы жизнь возникла где угодно во Вселенной. Хотя некоторые спутники Юпитера более или менее обеспечивают все эти три элемента, однако миссия JUICE Европейского космического агентства, которая состоится уже на этой неделе, стремится помочь ученым лучше понять, какие из этих спутников имеют правильные вещества и могут поддерживать жизнь, а какие нет. То есть JUICE совсем не ищет жизни в космосе, или прямые его признаки.

Зонд Европейского космического агентства у спутника Юпитера Ганнимеда. Фото: ESA/ATG MediaLab

Что известно о спутниках Юпитера

Многие спутники, вращающиеся вокруг Юпитера, а также другие планеты Солнечной системы очень отличаются от спутника Земли — Луны. Данные пролетевших мимо зондов свидетельствуют, что эти спутники могут содержать большие океаны воды. Однако из-за удаленности от Солнца и чрезмерно низкой температуры эти океанические просторы покрыты оболочками льда толщиной в десятки миль, поэтому заглянуть внутрь этих водоемов непросто.

Однако такие спутники, как Энцелади, сквозь трещины льда выбрасывающие в пространство потоки воды, указывают на то, что он имеет теплое ядро, благодаря которому в толще воды может существовать жизнь.

Считается, что самый большой спутник Юпитера Ганимед также закован в ледяной океан.

Цель миссии JUICE

JUICE будет изучать спутники Энцелади и Ганимед, а также посетит Европу, с высоты нескольких сотен миль, в основном измеряя физические свойства, которые могут помочь ученым подтвердить существование океанов, определить их глубину и получить некоторое представление об их химическом составе. Однако ученые учитывают высоту полета зонда и понимают, что на таком расстоянии обнаружить следы жизни сложно.

"Если жизнь существует на этих спутниках, мы ожидаем, что она будет в воде, а туда очень трудно получить доступ. Мы не ожидаем жизни на поверхности этих спутников, и пока невозможно спуститься [под ледяную корку] туда, где может быть жизнь" , — отмечает старший преподаватель космической и атмосферной физики в Имперском колледже Лондона и член команды Адам Мастерс.

Зонд Европейского космического агентства у спутников Юпитера. Фото: ESA/ATG Medialab

Напомним, что космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба (JWST) сумел сфотографировать результаты сверхмощного взрыва в космосе, произошедшего около 340 лет назад. Речь идет о взрыве звезды, существовавшей в созвездии Кассиопеи.