Марс обертається швидше, ніж раніше, — NASA

Мархохід вивчає Червону планету. Фото: Google

У NASA зазначають, що Червона планета зараз рухається набагато швидше, ніж раніше. Про це свідчать дані, які зібрав на планеті марсохід.

Про це пише видання CNN.

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Швидкість обертання Марсу

Науковці зазначають, що обертання планети збільшується приблизно на 4 мілісекунди кута² на рік або скорочує тривалість марсіанського дня на частку мілісекунди на рік.

Зауважимо, марсіанський день триває приблизно на 40 хвилин довше, ніж день на Землі.

Дослідники остаточно не можуть сказати, що спричиняє прискорення. Однак вони припускають, що це може бути пов’язано з накопиченням льоду на полюсах Марса. Коли маса планети змінюється таким чином, обертання планети може прискоритися.

"Ми шукаємо варіації, які становлять лише кілька десятків сантиметрів протягом марсіанського року. Потрібно накопичити дуже багато часу і багато даних, перш ніж ми навіть зможемо побачити ці варіації", — сказав автор дослідження Себастьєн Ле Местр.

Нагадаємо, марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity під час успішного 54-го польоту на Червоній планеті зробив нові світлини. Це його перший повний політ після того, як гвинтокрил не зміг завершити свій попередній 22 липня.