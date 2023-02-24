Исследования открывают новый взгляд на тепловой поток на Венере

Планета Венера

Недавнее исследование, основанное на архивных данных NASA, предлагает новый взгляд на механизмы теплопотока на планете Венера, которая считается одним из наиболее жарких объектов в Солнечной системе. Исследователи использовали данные, полученные более 30 лет назад, в рамках миссии "Магеллан", чтобы изучить короны на поверхности Венеры — геологические особенности, которые ранее были малоизученны.

Об этом говорится в сообщении NASA.

Планета Венера и ее потоки

По словам ученых, короны, которые были обнаружены на Венере, находятся в областях, где литосфера планеты наиболее тонкая и активная. Это новые данные противоречат предыдущей гипотезе о том, что литосфера Венеры является застойной и толстой.

По сравнению с Землей, Венера не имеет тектонических плит, которые могут перерабатывать материал на поверхности планеты. Вместо этого исследователи предполагают, что короны на Венере, которые обнаружены при помощи "Магеллана", могут помочь объяснить механизмы, которые отвечают за теплопоток на поверхности планеты. Эти короны, возможно, связаны с процессами, которые вызывают нагрев внутренней части планеты, и следовательно, тепло, которое теряется в космос.

Эти новые научные данные вносят значительный вклад в понимание теплового потока и геологических процессов на Венере, и могут стать основой для дальнейших исследований планеты. Однако, несмотря на это, ученые продолжают искать дополнительные доказательства, чтобы более точно определить механизмы теплопотока и динамику геологических процессов на поверхности этой загадочной планеты.

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