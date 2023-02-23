Открытие загадочных галактик: космический телескоп Джеймса Уэбба переписывает учебники по астрономии
Международная команда астрофизиков обнаружила несколько загадочных объектов на изображениях, полученных с космического телескопа Джеймса Уэбба. Среди них — шесть потенциальных галактик, возникших очень рано в истории Вселенной и настолько массивных, что современная космологическая теория не предусматривает их существование. Каждая из этих галактик-кандидатов могла появиться на заре Вселенной, примерно через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва.
Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature, пишет Europapress.
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Открытие новой галактики
Эрика Нельсон, доцент кафедры астрофизики Университета Колорадо, назвала новые находки международной группы астрофизиков, опубликованные в журнале Nature, "сумасшествием". Исследователи обнаружили шесть потенциальных галактик, возникших на заре Вселенной и настолько массивных, что не должны существовать согласно современной космологической теории.
Это не первые галактики, обнаруженные Джеймсом Уэббом, самым мощным космическим телескопом, который был запущен в декабре 2021 года. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature 22 февраля.
Для подтверждения размеров и датировки галактик, обнаруженных на изображениях Джеймса Уэбба, требуются дополнительные данные. Но эти первоначальные наблюдения могут изменить нашу понимание астрономии, и возможно, что это не галактики, а другие интересные объекты, такие как слабые квазары.
В прошлом году та же группа ученых из Университета Колорадо обнаружила группу галактик, которые, как они считали, были самыми древними и массивными из всех известных до тех пор. С помощью телескопа CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) астрофизики исследовали участок неба рядом с Большой Медведицей и обнаружили необычные объекты. Ранее этот космический уголок был рассмотрен телескопом Хаббл в 1990-х годах, но изображения, полученные с помощью CEERS, позволили получить более глубокий взгляд на эту область. Эти "нечеткие точки" света, обнаруженные на фрагменте изображения размером с почтовую марку, могут быть связаны с необычными объектами в космосе.
Напомним, украинские ученые из Национальной академии заявили, что часто замечают над Киевом и областью неопознанные летучие объекты. Их природа непонятна, а количество и группы скопления довольно велики.
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