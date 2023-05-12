Французская компания продает билеты на обед в космосе

Проект шара, на котором планируется запуск в космос. Фото: Zephalto

Французская компания Zephalto в 2024 году планирует запустить людей в космическое путешествие на стратосферном воздушном шаре в 25 километрах от Земли. На борту будут подавать блюда от мишленовских шефов.

Об этом пишет CNN.

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Предприятие по космическому туризму Zephalto продает "билеты с предварительным бронированием" на предстоящие путешествия в герметичной капсуле под названием Celeste, прикрепленной к стратосферному шару.

Эта капсула поднимется на высоту 25 км, что позволит гостям полюбоваться видом Земли. В перерывах между созерцанием пейзажей, путешественников ждет вино и мишленовские блюда.

Кто будет шеф-поварами — пока неизвестно. Однако они будут иметь полную свободу выбора того, что будет в меню. Компания хочет, чтобы шеф-повара могли проявить свое творчество.

Сколько стоят билеты на обед в космосе

Билеты предварительного бронирования стоят 10 000 евро (примерно 10 900 долларов США) и дают покупателям возможность зарезервировать место, когда билеты поступят в продажу. В общей сложности поездка на Celeste обойдется вам в 120 000 евро (около 131 100 долларов). Полеты будут открыты для людей всех возрастов, никакой предварительной подготовки не требуется. Первые вылеты будут из Франции.

Как сообщило предприятие CNN Travel, места на борту первых рейсов с конца 2024 по середину 2025 года уже раскуплены, и сейчас они продают билеты с предварительным бронированием на середину 2025 года.

Компания обещает за 90 минут поднять шестерых пассажиров и двух пилотов на максимальную высоту со скоростью четыре метра в секунду, а затем капсула будет путешествовать по Земле в течение трех часов. Организаторы космического путешествия считают, что этого времени достаточно, чтобы насладиться обедом из нескольких блюд и несколькими бокалами изысканного французского вина.

Напомним, недавно исследователи Марса с помощью Perseverance обнаружили остатки реки, кардинально отличающиеся от того, что знали о Красной планете ученые. Вероятно, на Марсе были глубокие и быстрые реки, а не медленные неглубокие потоки, как считалось ранее.