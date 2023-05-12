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Французька компанія продає квитки на обід в космосі

12 травня 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Французька компанія продає квитки на обід в космосі
Проєкт кулі, на якій планується запуск у космос. Фото: Zephalto
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Французька компанія Zephalto у 2024 році планує запустити людей у космічну подорож на стратосферній повітряній кулі на відстані до 25 кілометрів від Землі. На борту подаватимуть страви від мішленівських шефів.

Про це пише CNN.

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Підприємство з космічного туризму Zephalto наразі продає "квитки з попереднім бронюванням" на майбутні подорожі в герметичній капсулі під назвою Celeste, прикріпленій до стратосферної кулі.

Ця капсула підніметься на висоту 25 кілометрів, що дозволить гостям помилуватися краєвидом Землі. У перервах між спогляданням краєвидів, мандрівників чекає вино та мішленівські страви. 

Хто буде шеф-кухарями — поки невідомо. Однак вони матимуть повну свободу вибору того, що буде в меню. Компанія хоче, щоб шеф-кухарі могли виявити свою творчість.

Скільки коштують квитки на обід у космосі

Зазначається, що квитки попереднього бронювання коштують 10 000 євро (приблизно 10 900 доларів США) і дають покупцям можливість зарезервувати місце, коли квитки надійдуть у продаж. Загалом поїздка на Celeste обійдеться вам у 120 000 євро (близько 131 100 доларів).  Польоти будуть відкриті для людей різного віку, жодної попередньої підготовки не потрібно. Перші вильоти будуть із Франції.

Як повідомило підприємство CNN Travel, місця на борту перших рейсів з кінця 2024 до середини 2025 року вже розкуплені, і зараз вони продають квитки з попереднім бронюванням на середину 2025 року. 

Компанія обіцяє за 90 хвилин підняти шістьох пасажирів і двох пілотів на максимальну висоту зі швидкістю чотири метри на секунду, а потім капсула мандруватиме над Землею протягом трьох годин. Організатори космічної мандрівки вважають, що цього часу достатньо, щоб насолодитися обідом із кількох страв і кількома келихами вишуканого французького вина.

Нагадаємо, нещодавно дослідники Марсу за допомогою Perseverance виявили залишки річки, які кардинально відрізняються від того, що знали про Червону планету науковці. Імовірно, на Марсі були глибокі та швидкі річки, а не лише повільні неглибокі потоки, як вважалося раніше.

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