Hubble сфотографировал карликовую галактику в созвездии Ворона: впечатляющие фото

UGCA 307 расположена на расстоянии около 26 миллионов световых лет от нашей планеты.

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал благодаря камере Advanced Camera for Surveys карликовую галактику UGCA 307 в созвездии Ворона. Она напоминает туманный участок облака.

Об этом сообщила обсерватория.

Карликовая галактика

Известно, что UGCA 307 находится на расстоянии около 26 миллионов световых лет от нашей планеты.

Сама же карликовая галактика состоит из диффузной полосы звезд, содержащих красные пузырьки газа, обозначающие области недавнего образования звезд.

Отмечается, что это изображение является частью проекта Hubble по исследованию всех известных соседних галактик, что позволяет астрономам понять галактическое соседство Земли.

До этого наблюдения UGCA 307 почти три четверти ближайших галактик уже были исследованы Hubble достаточно подробно для того, чтобы выявить самые яркие звезды и получить понимание звезд, населяющих каждую галактику.

Напомним, недавно астрофотограф из США Эндрю Маккарти сделал удивительный снимок Луны. Он показал, как выглядит единственный естественный спутник планеты Земля в высоком разрешении.