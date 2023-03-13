Hubble сфотографував карликову галактику в сузір’ї Ворона: вражаючі фото
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував завдяки камері Advanced Camera for Surveys карликову галактику UGCA 307 у сузір'ї Ворона. Вона нагадує туманну ділянку хмари.
Про це повідомила обсерваторія.
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Карликова галактика
Відомо, що UGCA 307 розташована на відстані близько 26 мільйонів світлових років від нашої планети.
Сама ж карликова галактика складається з дифузної смуги зірок, що містять червоні бульбашки газу, які позначають області недавнього утворення зірок.
Зазначається, що це зображення є частиною проєкту Hubble з дослідження всіх відомих сусідніх галактик, що дає астрономам можливість зрозуміти галактичне сусідство Землі.
До цього спостереження UGCA 307 майже три чверті найближчих галактик вже були досліджені Hubble досить детально для того, щоб виявити найяскравіші зірки та отримати розуміння щодо зірок, що населяють кожну галактику.
Нагадаємо, нещодавно астрофотограф зі США Ендрю Маккарті зробив дивовижний знімок Місяця. Він показав, як виглядає єдиний природний супутник планети Земля у високій роздільній здатності.