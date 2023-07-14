Hubble сфотографировал неправильную галактику, граничащую с нашей

Неправильная галактика ESO 174-1. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Недавно телескоп Hubble зафиксировал галактику под названием ESO 174-1, имеющую форму облака. К тому же она граничит с Млечным Путем.

Об этом сообщает NASA.

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Что известно об ESO 174-1

Отмечается, что галактика ESO 174-1 находится в 11 млн световых лет от Земли. Однако в галактических размерах ее можно считать соседкой нашего Млечного Пути.

На фото ESO 174-1 выглядит как облако газа, сквозь которое можно увидеть звезды, находящиеся далеко вне его. Эти кадры получены в рамках исследования соседей Млечного Пути. Астрономы надеются увидеть самые блестящие звезды, расположенные на расстоянии 32 млн световых лет.

Галактики, имеющие неправильные формы, широко распространены во Вселенной. Так, их можно наблюдать в виде колец или сфер. Ученые предполагают, что такие формы галактик связаны с их взаимодействием с более масштабными галактиками, в частности при их приближении или слиянии. Кроме того, ученые считают, что спиральные галактики со временем могут эволюционировать в эллиптические.

Напомним, что недавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафиксировал удивительные краски спиральной огненной галактики NGC 3256. Размером с наш Млечный Путь, галактика расположена на расстоянии 120 миллионов световых лет.

Также мы писали, что ученые сделали изображение Млечного Пути с помощью нейтрино. Это впервые, когда галактика была сфотографирована с помощью чего-либо иного, кроме света.