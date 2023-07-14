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Hubble сфотографував неправильну галактику, що межує з нашою

14 липня 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Hubble сфотографував неправильну галактику, що межує з нашою
Неправильна галактика ESO 174-1. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно телескоп Hubble зафіксував галактику під назвою ESO 174-1, яка має форму хмаринки. До того ж вона межує з Чумацьким Шляхом.

Про це повідомляє NASA.

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Що відомо про ESO 174-1

Зазначається, що галактика ESO 174-1 перебуває на відстані 11 млн світлових років від Землі. Однак у галактичних розмірах її можна вважати сусідкою нашого Чумацького Шляху.

На фото ESO 174-1 виглядає як хмарка газу, крізь яку можна побачити зірки, що перебувають далеко поза нею. Ці кадри отримано в рамках дослідження сусідів Чумацького Шляху. Астрономи сподіваються побачити найблискучіші зірки, розташовані на відстані 32 млн світлових років.

Галактики, що мають неправильні форми, широко розповсюджені у Всесвіті. Так, їх можна спостерігати у вигляді кілець або сфер. Вчені припускають, що такі форми галактик пов'язані з їх взаємодією з більш масштабними галактиками, зокрема, під час їх наближення або злиття. Крім того, науковці вважають, що спіральні галактики з плином часу можуть еволюціонувати в еліптичні.

Нагадаємо, що нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) зафіксував дивовижні барви спіральної вогняної галактики NGC 3256. Розміром із наш Чумацький Шлях, галактика розташована на відстані 120 млн світлових років.

Також ми писали, що науковці зробили зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино. Це вперше, коли галактика була сфотографована за допомогою чогось іншого, крім світла.

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