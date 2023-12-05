Как изменилась бы жизнь на Земле с двумя лунами — ученый поразил ответом

Планета Земля с двумя лунами. Фото: NASA

Представьте себе, что вы попали в альтернативную Вселенную, где ночное небо Земли освещает сразу две луны. Какова бы была эта реальность и какова бы была жизнь, если бы вокруг нашей планеты вращались два спутника вместо одного?

Этими вопросами заинтересовался астрофизик, писатель и преподаватель в Университете штата Мэн Нил Ф. Коминс. В 2010 году ученый выпустил книгу " Что, если Земля имела бы две луны?: И девять других предположений о Солнечной системе, побуждающих к размышлению".

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Как пишет Discover Magazine, Коминс предоставляет читателям 10 различных сценариев того, как жизнь на Земле будет значительно отличаться при других условиях. В одном из них он описал планету, похожую на Землю под названием "Диман", которая имеет два спутника:

"Куа" — имеет те же характеристики, что и наша Луна и тот же размер;

"Ллуна" — становится вторым спутником из-за захвата орбиты, вчетверо больше и ярче.

Вот шесть кардинальных отличий, которые имеет мир с двумя лунами:

1. Гигантские приливы

Наши океанские приливы являются результатом сочетания силы тяготения Луны, притягивающей к себе океаны, и силы, направленной от Луны, вызванной вращением Земли вокруг барицентра, точки, вокруг которой вращаются два небесных тела.

Этот центр масс для обоих орбитальных тел расположен на расстоянии более тысячи миль под поверхностью Земли. Технически это то, вокруг чего вращается Луна, а не сама планета Земля. Если к уравнению прибавить второй месяц, эффект будет драматичным.

"Приливы на Земле были бы в восемь раз выше, чем приливы, созданные сегодня нашей Луной", — говорит Коминс.

Конечно, это не позволило бы жить и строить на морском побережье или у устьев рек.

Две луны на планете создают гигантские приливы. Фото: freepik.com

2. Больше лунного света

Луны-близнецы создадут ночную поверхность в пять раз ярче, чем мы имеем сейчас во время полнолуния. Как утверждает ученый, этого было достаточно, чтобы читать книгу без дополнительного освещения.

Конечно, более яркая среда изменила бы поведение животных и людей. Чтобы укрыться от хищников, некоторые животные имели бы более изысканный камуфляж. Ночные хищники имели бы более чувствительные рецепторы для охоты.

3. Вдвое больше затмений

Вторая луна также изменит природу затмений. Как объясняет астрофизик, темная область, или умбра, которую создает вторая луна во время затемнения, была бы вдвое больше, чем у нашей Луны. Это означает, что при каждом прохождении второй луны между Землей и Солнцем она полностью блокировала бы солнечный свет.

Большие солнечные затмения, вызванные второй луной, продолжались бы несколько меньше времени, чем сегодняшние затмения, которые длятся не более 7,5 минут. Это связано с третьим законом Кеплера о движении орбит, который свидетельствует, что вращающиеся ближе к планете луны вращаются быстрее, чем находящиеся дальше.

Две луны на планете. Фото: shutterstock.com

4. Месячные циклы и календари изменятся

Луне нужно примерно 29,5 дней, чтобы завершить лунный цикл. Если бы вторая луна существовала на половине расстояния от Земли, она прошла бы тот же цикл фаз, но для этого потребовалось бы около 10 дней.

Как утверждает Коминс, это будет столь быстрый цикл, что жители Земли смогут увидеть вторую луну в разных фазах в течение одного вечера или дня.

Так как месяц как единица измерения времени связан с фазами луны, цивилизации, развившиеся в мире с двумя лунами, могли бы иметь более сложные календари. Они, скорее всего, использовали бы термины, такие как пармо (частичная луна), чтобы отслеживать короткие временные интервалы. Также снова актуален стал бы термин "фортнайт", означающий двухнедельный период.

5. Небо было бы красивее

По мнению ученого, вторая луна имела бы те же характеристики, что и спутник Юпитера под названием Іо. То есть вторая луна была бы покрыта активными вулканами.

Таким образом фонтаны магмы вырывались бы из вулканов второй луны, образуя космический мусор, который попадая в атмосферу, создавал бы метеоритные дожди, такие увлекательные и удивительные, какие человечеству не приходилось видеть.

Пейзаж на планете с двумя спутниками. Фото: shutterstock.com

6. Луны в конце концов столкнутся

Наша Луна очень медленно удаляется от Земли на измеримое расстояние из-за сложности гравитационного толчка и притягивания между двумя телами.

Если бы существовала вторая луна, на нее также влияли бы эти силы. Луна, которая находится ближе к Земле, скорее всего будет удаляться от нас быстрее, чем луна, которая находится дальше, что в конечном итоге приведет к катастрофическому столкновению.

Хотя атмосфера Земли, вероятно, удержит меньшие обломки от столкновения с поверхностью, вполне вероятно, что большие метеоры упадут на поверхность Земли, вызвав потенциальное массовое вымирание. Однако оставшиеся обломки, вероятно, образуют кольцо вокруг Земли — и со временем новый единственная луна снова украсит ночное небо.

Раньше мы писали, ученые рассказали, когда может исчезнуть наш спутник, Луна постепенно удаляется от Земли.

Напомним, мы сообщали, что ученым удалось вырастить хлопок на Луне.

Также мы рассказывали, что ученые обнаружили следы древней планеты, которая могла образовать Луну.