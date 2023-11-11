Коли може зникнути Місяць — вчені приголомшили заявою

Місяць біля планети Земля. Фото: Pixabay

За допомогою світловідбиваючих панелей вчені змогли визначити, на якій швидкості від Землі віддаляється Місяць. Таким чином, дослідникам вдалося з’ясувати, коли може зникнути єдиний природний супутник нашої планети.

Про це повідомляє Live Science.

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Віддалення Місяця від Землі

За допомогою використання швидкості світла, вченим вдалося визначити, що Місяць відходить від нашої планети на відстань у приблизно 1,5 дюйма або 3,8 сантиметра на рік. Це, в свою чергу, можна порівняти з тим, з якою швидкістю в людини відростають нігті.

За словами дослідників, єдиний супутник Землі віддаляється від неї з причини гравітаційного впливу. Гравітаційне тяжіння Місяця робить так, що океани Землі випинаються до нього, через що з’являються місяці припливів і відпливів.

Тяжіння Землі тягне Місяць, а її океани змішуються і провокують тертя на нашій планеті, знижуючи швидкість її обертання.

Місяць на відстані від Землі. Фото: Freepik

Як стверджує вчена, астрофізикиня з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі Меделін Брум, приблизно 4,5 років тому, коли виникло перше формування Місяцю, Земля оберталася значно повільніше. Вона зазначила, що тоді день тривав приблизно п’ять годин.

"Оскільки Земля і Місяць — частина однієї гравітаційно взаємодіючої системи, загальний кутовий момент між ними повинен зберігатися — залишатися незмінним. Кутовий момент описує енергію: чим швидше ви обертаєтеся, тим більший кутовий момент ви маєте. Чим повільніше ви обертаєтеся, тим менший", — також каже дослідниця.

Як утворився Місяць

Вчені з Університету Арізони кажуть, що Місяць міг утворитися із залишків зіткнення новонародженої Землі та об’єктом, який за розміром схожий на Марс. Дослідники з Королівській обсерваторії в Гринвічі стверджують, що припливні сили витягли його на його нинішню відстань, тобто, на 384 тисячі кілометрів від Землі.

Місяць у космічному просторі. Фото: Freepik

"Однак приблизно через п’ять мільярдів років, коли Сонце почне вмирати, воно роздується і стане червоною гігантською зіркою, і тоді система Земля-Місяць майже напевно буде порушена і зруйнована", — заявив завідувач кафедри астрономії і планетології в Університеті Північної Арізони Девід Тріллінг.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені вийшли на сліди стародавньої планети, яка могла утворити Місяць.

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