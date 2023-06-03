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Япония планирует передавать солнечную энергию из космоса на Землю

3 июня 2023 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Япония планирует передавать солнечную энергию из космоса на Землю
Солнце выныривает из-за Земли. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Япония к 2025 году планирует опробовать технологию передачи солнечной энергии из космоса на Землю. Над подобными исследованиями страна работает уже давно, и только сейчас она как никогда приблизилась к конечной цели.

Об этом сообщает NNews.

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"Производство и установка мощностей для генерации одного гигаватта энергии могут стоить более 7 миллиардов долларов", — отмечает издание.

Профессор Киотского университета Наоки Шинохара возглавляет этот проект в течение примерно 14 лет. Учёные планируют использовать небольшие спутники на орбите для передачи энергии на земные приемные станции. В настоящее время эта технология еще находится в разработке.

Ранее исследователи уже проводили эксперименты по передаче энергии с помощью дирижабля и микроволновой технологии. С этого времени ученые работают над улучшением производства.

Орбитальные солнечные батареи являются потенциально неограниченным источником энергии, не зависящим от времени, дня и погодных условий.

Кроме Японии, подобными проектами также занимаются и другие страны, такие как США, Китай и Европейское космическое агентство.

Напомним, что в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что планируют совершить полет к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Так, астрономы планируют исследовать один из космических объектов, которые могут иметь воду.

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