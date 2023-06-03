Японія планує передавати сонячну енергію з космосу на Землю

Сонце виринає з-за Землі. Фото: google.com

Японія до 2025 року планує випробувати технологію передачі сонячної енергії з космосу на Землю. Над подібними дослідженнями країна працює вже давно, і лише зараз країна як ніколи наблизилася до кінцевої мети.

Про це повідомляє NNews.

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"Виробництво та встановлення потужностей для генерації одного гігавата енергії можуть коштувати більш ніж 7 мільярдів доларів", — зазначає видання.

Професор з Кіотського університету Наокі Шинохара очолює цей проєкт протягом приблизно 14 років. Вчені планують використати невеликі супутники на орбіті для передачі енергії на земні приймальні станції. Наразі ж ця технологія ще перебуває в розробці.

Раніше дослідники вже проводили експерименти з передачі енергії за допомогою дирижабля та мікрохвильової технології. Відтоді вчені працюють над покращенням виробництва.

Орбітальні сонячні батареї є потенційно необмеженим джерелом енергії, що не залежить від часу, дня та погодних умов.

Крім Японії подібними проєктами також займаються й інші країни, такі як США, Китай та Європейське космічне агентство.

Нагадаємо, що в Об'єднаних Арабських Еміратах заявили, що планують здійснити політ до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Так, астрономи планують дослідити один із космічних об’єктів, що може мати воду.