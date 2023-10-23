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Индия впервые отправляет в космос своих астронавтов

23 октября 2023 01:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Индия впервые отправляет в космос своих астронавтов
Индия в первый раз отправляет в космос собственных астронавтов. Фото: ISRO
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В конце следующего года Индия планирует отправить на орбиту на высоту в 400 км своих первых астронавтов. В рамках испытательного полета учёные проверили систему запуска и спасения экипажа корабля.

Об этом сообщает издание Space.

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Индия впервые отправляет в космос астронавтов

В Индии готовятся к первому в истории запуску своих астронавтов на космическом корабле "Гаганьян" в космос. Он должен пройти в конце 2024 года.

Уже прошел тренировочный полет: запустили капсулу для экипажа. Это нужно было для того, чтобы проверить систему аварийного спасения астронавтов.

По данным индийского космического агентства, миссия завершилась успешно, а это означает, что в случае непредвиденных ситуаций экипаж сможет вернуться на Землю.

Отметим, что в сентябре этого года Индия успешно завершила свою месячную миссию "Чандраян-3".

Напомним, франко-японские ученые обнаружили плазменные волны вокруг Меркурия. Раньше их фиксировали на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Это открытие может пролить свет на магнитную среду вокруг планеты и на то, как формируются магнитные поля под влиянием солнечных ураганов.

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