Індія вперше відправляє у космос своїх астронавтів. Фото: ISRO

Наприкінці наступного року Індія планує відправити на орбіту, на висоту в 400 км, своїх перших астронавтів. В межах випробувального польоту вчені перевірили систему запуску та порятунку екіпажу корабля.

Про це повідомляє видання Space.

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Індія вперше відправляє у космос астронавтів

В Індії готуються до першого в історії запуску своїх астронавтів на космічному кораблі "Гаганьян" у космос. Він має відбутися наприкінці 2024 року.

Вже відбувся тренувальний політ: запустили капсулу для екіпажу. Це потрібно було для того, аби перевірити систему аварійного порятунку астронавтів.

За даними індійської космічної агенції, місія завершилася успішно, а це означає, що в разі непередбачуваних ситуацій екіпаж зможе безпечно повернутися на Землю.

Зауважимо, у вересні цього року Індія успішно завершила свою місячну місію "Чандраян-3".

Нагадаємо, франко-японські науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія. Раніше їх фіксували на Землі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні. Це відкриття може пролити деяке світло на магнітне середовище навколо планети й на те, як формуються магнітні поля під впливом сонячних буревіїв.