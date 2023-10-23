Індія вперше відправляє у космос своїх астронавтів
Наприкінці наступного року Індія планує відправити на орбіту, на висоту в 400 км, своїх перших астронавтів. В межах випробувального польоту вчені перевірили систему запуску та порятунку екіпажу корабля.
Про це повідомляє видання Space.
Індія вперше відправляє у космос астронавтів
В Індії готуються до першого в історії запуску своїх астронавтів на космічному кораблі "Гаганьян" у космос. Він має відбутися наприкінці 2024 року.
Вже відбувся тренувальний політ: запустили капсулу для екіпажу. Це потрібно було для того, аби перевірити систему аварійного порятунку астронавтів.
За даними індійської космічної агенції, місія завершилася успішно, а це означає, що в разі непередбачуваних ситуацій екіпаж зможе безпечно повернутися на Землю.
Зауважимо, у вересні цього року Індія успішно завершила свою місячну місію "Чандраян-3".
Нагадаємо, франко-японські науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія. Раніше їх фіксували на Землі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні. Це відкриття може пролити деяке світло на магнітне середовище навколо планети й на те, як формуються магнітні поля під впливом сонячних буревіїв.
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