Науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія: з чим пов'язано

Зображеня плазмових хвиль на Меркурії. Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Франко-японські науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія. Раніше їх фіксували на Землі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні.

Про це повідомляє наукове видання Science Art.

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За повідомленням науковців, за допомогою правильних інструментів можна почути щебетання й свист, майже як спів птахів на світанку і в сутінках. Кажуть: таке явище з'являється тоді, коли Меркурій огинає Сонце. Це відкриття може пролити деяке світло на магнітне середовище навколо планети, й на те, як формуються магнітні поля під впливом сонячних буревіїв.

Науковці припускають: існує якийсь фізичний механізм, який або сприяє появі хорових хвиль в цій області, або пригнічує їх всюди. Команда провела моделювання та визначила, що передача енергії від електронів до електромагнітних хвиль є більш ефективною в ранковому секторі, що призводить до генерації свистів.

"На сьогодні ми досі не знаємо, чи мають Земля і Меркурій схожі просторово-часові властивості їх "хору електронів". Даний аналіз прокладає шлях до цих складних майбутніх досліджень, які покажуть, як навколишнє середовище намагнічених планет формується під впливом сонячного вітру в нашій Сонячній системі, з потенційною екстраполяцією на екзопланети і їхню взаємодію із зоряними вітрами", — розповідає керівник наукової групи Міцунорі Озакі.

Нагадаємо, що раніше науковці з американського NASA виявили у космосі таємниче світіння, яке може бути результатом зіткнення двох планет. Також там опублікували кадри місячного затемнення "Кільце вогню", яке можна було спостерігати три дні тому.