Науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія: з чим пов'язано
Франко-японські науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія. Раніше їх фіксували на Землі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні.
Про це повідомляє наукове видання Science Art.
Космічні хвилі
За повідомленням науковців, за допомогою правильних інструментів можна почути щебетання й свист, майже як спів птахів на світанку і в сутінках. Кажуть: таке явище з'являється тоді, коли Меркурій огинає Сонце. Це відкриття може пролити деяке світло на магнітне середовище навколо планети, й на те, як формуються магнітні поля під впливом сонячних буревіїв.
Науковці припускають: існує якийсь фізичний механізм, який або сприяє появі хорових хвиль в цій області, або пригнічує їх всюди. Команда провела моделювання та визначила, що передача енергії від електронів до електромагнітних хвиль є більш ефективною в ранковому секторі, що призводить до генерації свистів.
"На сьогодні ми досі не знаємо, чи мають Земля і Меркурій схожі просторово-часові властивості їх "хору електронів". Даний аналіз прокладає шлях до цих складних майбутніх досліджень, які покажуть, як навколишнє середовище намагнічених планет формується під впливом сонячного вітру в нашій Сонячній системі, з потенційною екстраполяцією на екзопланети і їхню взаємодію із зоряними вітрами", — розповідає керівник наукової групи Міцунорі Озакі.
Нагадаємо, що раніше науковці з американського NASA виявили у космосі таємниче світіння, яке може бути результатом зіткнення двох планет. Також там опублікували кадри місячного затемнення "Кільце вогню", яке можна було спостерігати три дні тому.
Читайте Новини.LIVE!