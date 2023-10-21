Вчені розпізнали найдревніший сигнал з космосу за всю історію досліджень

Сигнал з космосу. Фото: Space

Вченим вдалося виявити швидкий радіосплеск, який є найдавнішим і найвіддаленішим сигналом з космосу, який датується вісьмома мільярдами років. Він може допомогти зважити весь Всесвіт.

Про це повідомили в Science.

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Радіосигнал з космосу

Перші радіосплески FRB були виявлені ще у 2007 році, але з того часу вчені не наблизилися до розуміння того, що це таке. Існують спекуляції, автори яких припускають, що такі сигнали – спроби позаземного життя зв'язатися з людством. Але доказів, які б підтверджували правдивість цієї теорії немає.

Астрономам вдалося перевершити попередній рекорд одразу на 50%. Тепер дослідники розповіли, що виявили найдавніший і найвіддаленіший швидкий радіосплеск серед усіх, виявлених на сьогоднішній день. За їхніми словами він навіть може бути корисним для земних учених.

Зокрема, вони припускають, що він може дозволити нам виміряти зниклу матерію між галактиками.

Джерелом сплеску є група з двох або трьох галактик, що зливаються. Така версія підтверджує останні теорії про причину FRB. Дослідження також показало, що вісім мільярдів років – це ліміт того, як далеко у минуле Всесвіту можуть зазирнути сучасні телескопи у пошуках швидких радіосплесків.

Телескоп ASKAP

Виявити цей рекордний FRB допоміг радіотелескоп ASKAP з Австралії. Йому вдалося зафіксувати космічну подію, яка випустила за мілісекунди еквівалент сумарного випромінювання Сонця за 30 років.

"Завдяки набору антен ASKAP ученим вдалося визначити, звідки спалах прийшов. Потім використовувався Дуже великий телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO) в Чилі для пошуку галактики-джерела, виявивши, що вона старша і знаходиться далі, ніж будь-яке інше джерело FRB і, ймовірно, в межах невеликої групи галактик, що зливаються", — вказав перший автор дослідження, доктор Стюарт Райдер з Університету Маккуорі.

Радіотелескоп ASKAP. Фото: Wikipedia

За його словами, швидкий радіосплеск, що отримав назву FRB 20220610A, підтвердив концепцію зважування Всесвіту за допомогою даних від FRB, яку вперше продемонстрував покійний австралійський астроном Жан-П'єр МакКварт. Він показав, що чим далі знаходиться швидкий радіоспалах, тим більше дифузного газу він виявляє між галактиками. На сьогоднішній день було виявлено близько 50 FRB — майже половина з них за допомогою ASKAP.

Автори рекордного відкриття вважають, що зможуть виявити тисячі таких по всьому небу на ще більших відстанях.

"Хоча ми досі не знаємо, що викликає ці масивні сплески енергії, робота підтверджує, що швидкі радіосплески є поширеними явищами в космосі, і що ми зможемо використовувати їх для виявлення матерії між галактиками та кращого розуміння структури Всесвіту", — сказав професор Райан Шеннон із Технологічного університету Свінберна.

Зараз ASKAP є найкращим радіотелескопом для виявлення та локалізації FRB. Але міжнародні телескопи SKA, які зараз будуються в Західній Австралії та Південній Африці, будуть ще кращими і дозволять астрономам знаходити ще старіші та віддаленіші FRB.

Майже 40-метрове дзеркало Дуже великого телескопа ESO, який зараз будується у високогірній сухій чилійській пустелі, знадобиться для вивчення їхніх галактик-джерел.

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