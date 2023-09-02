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Индия впервые запустила миссию к Солнцу: что известно

2 сентября 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Индия впервые запустила миссию к Солнцу: что известно
Индия запускает миссию к Солнцу. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Индия сделала значимый шаг в космической исследовательской деятельности, направив свою первую миссию для исследования Солнца. Космический проект под названием Aditya-L1 был успешно запущен в 11:50 по местному времени с космодрома в Шрихарикоте.

Об этом сообщает BBC.

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Детали запуска миссии к Солнцу

Сообщается, что аппарат предполагается разместить на специфическом расстоянии между Землей и Солнцем, составляющим 1,5 млн километров. По планам Индийского космического центра, переход займет около четырех месяцев.

Aditya-L1 — это не просто научный проект для Индии, но и символ ее космических стремлений. Название миссии связано с индуистским божеством Солнца — Адитьей. Аббревиатура L1 указывает на точку Лагранжа 1, где космический аппарат будет находиться в стабильном положении благодаря равновесию гравитационных сил Земли и Солнца.

Задача миссии

После старта, до достижения финальной точки, космический зонд совершит несколько оборотов вокруг Земли. Находясь на планируемой орбите возле точки Лагранжа 1, он будет двигаться в синхронности со вращением Земли вокруг Солнца, что оптимизирует расходы топлива.

Основной задачей миссии является исследование различных слоев Солнца, включая корону, фотосферу и хромосферу.

Инвестиции в проект составили, по оценкам, не менее 46 миллионов долларов, хотя точная сумма не объявлена.

Напомним, что в результате падения российского аппарата "Луна-25" на Луне образовался кратер шириной 10 метров. 19 августа этот аппарат "Роскосмоса" разбился при попытке совершить посадку вблизи Южного полюса природного спутника Земли.

Также мы сообщали, что астрономы широко обсуждают новейшее открытие: группа ученых выявила экзотический супермассивный мир, примерно соответствующий размерами планете Нептун. Эта находка ставит под сомнение наши прежние представления о многообразии экзопланет и их потенциальных условиях существования.

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