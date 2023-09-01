В NASA показали, что осталось от российского аппарата "Луна-25"

Подготовка российского аппарата "Луна-25" к полету. Фото: Милитарный

В результате падения российского аппарата "Луна-25" на Луне образовался кратер шириной 10 метров. 19 августа этот аппарат "Роскосмоса" разбился при попытке совершить посадку вблизи Южного полюса природного спутника Земли.

Об этом сообщили в NASA, опубликовав соответствующее фото.

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От падения российского аппарата образовался кратер

Космический корабль Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал новый кратер на Луне.

Место падения российского аппарата "Луна-25" на Луне. Фото: NASA

"Диаметр нового кратера составляет около 10 метров", — сообщили в NASA.

В агентстве подчеркнули, что этот новый кратер расположен близко к вероятному месту падения "Луны-25". Из-за этого команда LRO заключила, что он происходит от этой миссии, а не от естественного удара.

Почему эта катастрофа так тяжела для РФ

После неудачной посадки в Москве заявили о создании специальной межведомственной комиссии для расследования причин крушения аппарата "Луна-25".

Стоит отметить, что, хотя многие миссии на Луну терпят неудачу, эта катастрофа подчеркнула упадок космического могущества России.

"Луна-25" была первой миссией России на Луну, последний аппарат "Луна-24" совершил посадку на поверхности природного спутника Земли еще 47 лет назад, во времена СССР.

Напомним, что космическая станция "Луна-25" столкнулась с проблемами при посадке на Луну, когда ее двигатель продолжил работать дольше, чем планировалось. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что вместо предполагаемых 84 секунд двигатель был активен 127 секунд.

Ранее мы рассказывали, в субботу, 19 августа, согласно плану миссии космического аппарата "Луна-25", был запланирован импульс для создания эллиптической траектории перед посадкой. Однако примерно в 14:57 по московскому времени контакт с "Луна-25" был утрачен.