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Ученые обнаружили планету, которой не должно быть

1 сентября 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые обнаружили планету, которой не должно быть
Планета в космосе. Фото: freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Астрономы широко обсуждают новейшее открытие: группа ученых выявила экзотический супермассивный мир, примерно соответствующий размерами планете Нептун. Эта находка ставит под сомнение наши прежние представления о многообразии экзопланет и их потенциальных условиях существования.

Об этом сообщает Space.

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Сообщается, что этот объект получил название TOI-1431b и расположен в далеком уголке нашей галактики. Его необычная орбита приближает его к родной звезде, что вызывает экстремальное повышение поверхностной температуры, достигая нескольких тысяч градусов. Это делает его одной из наиболее горячих известных планет.

По мнению ученых, атмосфера TOI-1431b, вероятно, состоит преимущественно из водорода и гелия, напоминая газовых гигантов нашей Солнечной системы, таких как Юпитер и Сатурн. Однако её уникальные характеристики массы и температуры делают её объектом интенсивного изучения.

Также в сообщении говорится, что эта находка может дать ключ к пониманию происхождения и развития экзопланет в условиях высоких температур. Изучение таких миров предоставляет возможность глубже погрузиться в исследование атмосферных явлений и химических реакций на далеких планетах.

Существование супермассивных планет, вроде TOI-1431b, ставит перед астрономами ряд вопросов. Их уникальные свойства могут предоставить важную информацию для создания более детализированных моделей планетных атмосфер и структур. Это открытие не только дает нам новое понимание экзопланет, но и провоцирует на дальнейшие размышления о сложности планетного разнообразия в космосе.

Напомним, что ученые считают, что для поиска внеземных организмов на Красной планете можно использовать исследования на Земле. В частности, изучить окаменелость древнейших живых организмов.

Также мы писали, что NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin намерены создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.

 

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