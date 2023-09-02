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Індія вперше запустила місію до Сонця: що відомо

2 вересня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Індія вперше запустила місію до Сонця: що відомо
Індія запускає місію до Сонця. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Індія зробила значний крок у космічній дослідницькій діяльності, направивши свою першу місію для вивчення Сонця. Космічний проєкт під назвою Aditya-L1 був успішно запущений об 11:50 за місцевим часом із космодрому в Шріхарікоті.

Про це повідомляє BBC.

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Деталі запуску місії до Сонця

Повідомляється, що апарат передбачається розмістити на специфічній відстані між Землею та Сонцем, що становить 1,5 млн кілометрів. За планами Індійського космічного центру перехід займе близько чотирьох місяців.

Aditya-L1 — це не просто науковий проєкт для Індії, а й символ її космічних прагнень. Назва місії пов'язана з індуїстським божеством Сонця — Адіті. Абревіатура L1 вказує на точку Лагранжа 1, де космічний апарат перебуватиме у стабільному положенні завдяки рівновазі гравітаційних сил Землі та Сонця.

Завдання місії

Після старту до досягнення фінальної точки космічний зонд зробить кілька обертів навколо Землі. Перебуваючи на планованій орбіті біля точки Лагранжа 1, він рухатиметься у синхронності з обертанням Землі навколо Сонця, що оптимізує витрати палива.

Основним завданням місії є дослідження різних верств Сонця, включаючи корону, фотосферу та хромосферу.

Інвестиції в проєкт склали, за оцінками, не менше 46 мільйонів доларів, хоча точну суму не оголошено.

Нагадаємо, що внаслідок падіння російського апарату "Місяць-25" на Місяці утворився кратер завширшки 10 метрів. 19 серпня цей апарат "Роскосмосу" розбився при спробі здійснити посадку поблизу Південного полюса природного супутника Землі.

Також ми повідомляли, що астрономи широко обговорюють новітнє відкриття: група вчених виявила екзотичний супермасивний світ, що приблизно відповідає розмірам планети Нептун. Ця знахідка ставить під сумнів наші колишні уявлення про різноманіття екзопланет та їхні потенційні умови існування.

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