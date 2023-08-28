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Индийский луноход показал первые фото с Луны

28 августа 2023 21:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Индийский луноход показал первые фото с Луны
Первые фото с Луны. Фото: isro
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Индийский луноход "Чандраян-3" прислал уникальные снимки поверхности Луны, сделанные его бортовыми камерами. На изображениях отчетливо видны следы, оставленные колесами ровера на лунном реголите, а также большой кратер диаметром около четырех метров, который роверу пришлось обойти. 

Эти снимки были опубликованы Индийским космическим агентством (ISRO) в их официальном аккаунте в Twitter.

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Сообщается, что через несколько часов после успешной посадки модуля "Чандраян-3" на Луну, шестиколесное изделие начало свое путешествие по лунной поверхности, двигаясь со скоростью около сантиметра в секунду. 

Оно было направлено к южному полюсу Луны с целью изучения ее химической и минералогической структуры. Для этой цели на луноходе установлены два научных прибора: лазерный и рентгеновский спектрометры.

К тому же, у ровера есть пара навигационных камер в передней его части, которые помогают команде "Чандраян-3" управлять движением аппарата. На этот раз эти камеры зафиксировали препятствие в виде глубокого кратера, что потребовало от команды изменения первоначального маршрута.

Луна
Фото с Луны. Фото: 
isro

Напомним, что украинцы в ночь на 30 августа могут увидеть полную Луну, которая в этот раз будет Голубой. Для этого необходимо сразу после заката смотреть прямо на восток.

Также мы сообщали, что к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.

 

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