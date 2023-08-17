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Новий приватний посадковий модуль планують запустити на Місяць у листопаді

17 серпня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий приватний посадковий модуль планують запустити на Місяць у листопаді
Посадковий модуль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C.  Він полетить на ракеті SpaceX.

Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць. Про це пише Аrstechnica.

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"Наш посадковий модуль Nova-C повністю побудований, ми доставимо готовий до запуску місячний посадковий модуль у вересні", – заявив співзасновник і головний виконавчий директор Intuitive Machines Стів Альтемус.

Проте дата запуску ракети SpaceX Falcon 9 залежить від щільного графіка космічного центру NASA імені Кеннеді.

Також повідомляється, що місія х’юстонської компанії IM-1 фінансується в рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яка має на меті доставляти на Місяць наукове і технічне обладнання.

Посадковий модуль. Фото: Google

Intuitive Machines конкурує з іншими американськими компаніями, включаючи Astrobotic і Firefly, за ці місії, і поки що всі учасники суттєво відстають від графіка у виробництві своїх посадкових модулів.

Нагадаємо, індійський посадковий модуль "Чандраян-3" досягнув навколомісячної орбіти та виконав перший маневр, щоб правильно дістатися до пункту призначення на Місяці. Ба більше, він вже встиг оприлюднити перші фото супутника Землі.

Модуль перейшов на траєкторію до Місяця за допомогою власного рушія та зараз перебуває на навколомісячній орбіті. Відстань до Місяця варіюється від 164 км до 18 074 км.

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