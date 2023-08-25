Над Украиной взойдет Голубая Луна: когда можно увидеть уникальное явление

Голубая Луна в небе. Фото: depositphotos.com

Украинцы в ночь на 30 августа могут увидеть полную Луну, которая в этот раз будет Голубой. Для этого необходимо сразу после заката смотреть прямо на восток.

Об этом сообщает Space.

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Голубая луна

Сообщается, что Голубая Луна в августе 2023 года сойдет на небо всего за одну неделю.

Чтобы найти Голубую Луну, нужно посмотреть на восход сразу после заката. Ее трудно не заметить, поскольку это будет самая яркая и самая большая Луна года.

"Эта Луна примечательна по нескольким причинам: во-первых, это не только полнолуние, но она также является Голубой Луной, что означает, что это третья полная Луна в сезоне", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Голубую Луну можно видеть относительно часто: раз в два-три года. Последняя Голубая Луна была в августе 2021 года, а следующая ожидается в августе следующего года.

Напомним, к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.

Тем не менее, дата запуска ракеты SpaceX Falcon 9 зависит от плотного графика космического центра NASA имени Кеннеди.