Над Украиной взойдет Голубая Луна: когда можно увидеть уникальное явление
Украинцы в ночь на 30 августа могут увидеть полную Луну, которая в этот раз будет Голубой. Для этого необходимо сразу после заката смотреть прямо на восток.
Об этом сообщает Space.
Голубая луна
Сообщается, что Голубая Луна в августе 2023 года сойдет на небо всего за одну неделю.
Чтобы найти Голубую Луну, нужно посмотреть на восход сразу после заката. Ее трудно не заметить, поскольку это будет самая яркая и самая большая Луна года.
"Эта Луна примечательна по нескольким причинам: во-первых, это не только полнолуние, но она также является Голубой Луной, что означает, что это третья полная Луна в сезоне", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Голубую Луну можно видеть относительно часто: раз в два-три года. Последняя Голубая Луна была в августе 2021 года, а следующая ожидается в августе следующего года.
Напомним, к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.
Тем не менее, дата запуска ракеты SpaceX Falcon 9 зависит от плотного графика космического центра NASA имени Кеннеди.