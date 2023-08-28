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Індійський місяцехід показав перші фото з Місяця

28 серпня 2023 21:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Індійський місяцехід показав перші фото з Місяця
Перші фото з Місяця. Фото: isro
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Індійський місяцехід "Чандраян-3" надіслав унікальні знімки поверхні Місяця, зроблені його бортовими камерами. На зображеннях виразно видно сліди, залишені колесами ровера на місячному реголіті, а також великий кратер діаметром близько чотирьох метрів, який роверу довелося обійти.

Ці знімки були опубліковані Індійським космічним агентством (ISRO) в їхньому офіційному акаунті в Twitter.

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Повідомляється, що через кілька годин після успішної посадки модуля "Чандраян-3" на Місяць шестиколісний виріб розпочав свою подорож місячною поверхнею, рухаючись зі швидкістю близько сантиметра на секунду.

Воно було спрямоване до південного полюса Місяця з метою вивчення його хімічної та мінералогічної структури. Для цієї мети на місяцеході встановлено два наукові прилади: лазерний та рентгенівський спектрометри.

До того ж у ровера є пара навігаційних камер у передній частині, які допомагають команді "Чандраян-3" керувати рухом апарату. Цього разу ці камери зафіксували перешкоду у вигляді глибокого кратера, що вимагало від команди зміни початкового маршруту.

Місяць
Фото з місяця. Фото:
isro

Нагадаємо, що українці в ніч на 30 серпня можуть побачити повний Місяць, який цього разу буде Блакитний. Для цього необхідно відразу після заходу сонця дивитися прямо на схід.

Також ми повідомляли, що до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C. Він вилетить на ракеті SpaceX. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, яка позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць.

 

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