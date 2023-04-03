Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Инопланетный мир с двумя Солнцами: исследователи совершили новое открытие arrow

Инопланетный мир с двумя Солнцами: исследователи совершили новое открытие

3 апреля 2023 16:15
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Инопланетный мир обнаружили исследователи
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Исследователи нашли Инопланетный мир всего в 70 световых годах от Земли. Астрономы отмечают, что у этой планеты два Солнца.

Об этом сообщает украинский телекоммуникационный канал Portaltele.

Читайте также:

Планета, имеющая два Солнца

Инопланетный мир всего в 69 световых годах от Земли является одним из самых удивительных, которые мы когда-либо находили. Он достигает 20 масс Юпитера, имеет температуру, которая может быстро расплавить алюминий и имеет 10 000-летнюю орбиту вокруг двух звезд. Его опустошает постоянная, бурная песчаная буря.

Астрономы использовали космический телескоп Джеймса Вэбба, чтобы получить наиболее точные наблюдения объекта планетарной массы, обнаружив облака силикатных зерен, циркулирующих в атмосфере мира под названием VHS 1256b.

"Ни один другой телескоп не идентифицировал столько характеристик одновременно для одной цели", — говорит астрофизик Поль Мольер из Института астрономии Макса Планка в Германии.

Система состоит из равномассовой двойной системы VHS J1256-1257AB и удаленного спутника планетарной массы VHS 1256b. Считается, что эти два типа объектов формируются достаточно различно. Коричневые карлики (VHS J1256–1257AB) обычно формируются как звезды, разрушаясь из плотного узла материала в облаке газа и пыли, а затем впитывая большее количество материала для роста. Синтез дейтерия является промежуточным этапом в процессе роста звезды, но некоторые звезды — коричневые карлики — на этом этапе прекращают расти и остаются такими, как есть.

С другой стороны, считается, что планеты образуются снизу вверх, из оставшегося материала после образования звезды, слипаясь вместе, чтобы вырасти в планету. Считается, что этот материал обычно находится достаточно близко к звезде. Широкая орбитальная удаленность VHS 1256 b от двух солнц свидетельствует о том, что она образовалась в результате коллапса облака, но это не диагностика.

Теоретически, планеты также могут формироваться из модели коллапса облака (расчетная минимальная масса объекта коллапса облака равна одному Юпитеру). Таким образом, граница между планетой и коричневым карликом является пределом массы, горящей дейтерием, что означает, что точная природа VHS 1256 b неизвестна.

Но именно благодаря такому большому расстоянию исследователям удалось открыть такие впечатляющие наблюдения.

"VHS 1256 b находится примерно в четыре раза дальше от своих звезд, чем Плутон от нашего Солнца, что делает его великолепной целью для Вэбба. Это означает, что свет планеты не смешивается со светом ее звезд", — говорит астроном Бриттани Майлз из Аризонского Университета.

VHS 1256 b очень молод, ему всего 150 миллионов лет, и он все еще достаточно горяч через процесс формирования. Его атмосфера, где можно обнаружить песчаные облака, достигает 830 градусов по Цельсию.

Напомним, что ученые из Европейской южной обсерватории в Германии сообщили о возможности существования жизни на вращающихся вокруг планет-изгоев месяцах, блуждающих галактикой без звезды. Компьютерное моделирование показало, что при правильной орбите и атмосфере некоторые месяцы могут оставаться более теплыми более миллиарда лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB