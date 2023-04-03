Инопланетный мир с двумя Солнцами: исследователи совершили новое открытие

Инопланетный мир обнаружили исследователи

Исследователи нашли Инопланетный мир всего в 70 световых годах от Земли. Астрономы отмечают, что у этой планеты два Солнца.

Об этом сообщает украинский телекоммуникационный канал Portaltele.

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Инопланетный мир всего в 69 световых годах от Земли является одним из самых удивительных, которые мы когда-либо находили. Он достигает 20 масс Юпитера, имеет температуру, которая может быстро расплавить алюминий и имеет 10 000-летнюю орбиту вокруг двух звезд. Его опустошает постоянная, бурная песчаная буря.

Астрономы использовали космический телескоп Джеймса Вэбба, чтобы получить наиболее точные наблюдения объекта планетарной массы, обнаружив облака силикатных зерен, циркулирующих в атмосфере мира под названием VHS 1256b.

"Ни один другой телескоп не идентифицировал столько характеристик одновременно для одной цели", — говорит астрофизик Поль Мольер из Института астрономии Макса Планка в Германии.

Система состоит из равномассовой двойной системы VHS J1256-1257AB и удаленного спутника планетарной массы VHS 1256b. Считается, что эти два типа объектов формируются достаточно различно. Коричневые карлики (VHS J1256–1257AB) обычно формируются как звезды, разрушаясь из плотного узла материала в облаке газа и пыли, а затем впитывая большее количество материала для роста. Синтез дейтерия является промежуточным этапом в процессе роста звезды, но некоторые звезды — коричневые карлики — на этом этапе прекращают расти и остаются такими, как есть.

С другой стороны, считается, что планеты образуются снизу вверх, из оставшегося материала после образования звезды, слипаясь вместе, чтобы вырасти в планету. Считается, что этот материал обычно находится достаточно близко к звезде. Широкая орбитальная удаленность VHS 1256 b от двух солнц свидетельствует о том, что она образовалась в результате коллапса облака, но это не диагностика.

Теоретически, планеты также могут формироваться из модели коллапса облака (расчетная минимальная масса объекта коллапса облака равна одному Юпитеру). Таким образом, граница между планетой и коричневым карликом является пределом массы, горящей дейтерием, что означает, что точная природа VHS 1256 b неизвестна.

Но именно благодаря такому большому расстоянию исследователям удалось открыть такие впечатляющие наблюдения.

"VHS 1256 b находится примерно в четыре раза дальше от своих звезд, чем Плутон от нашего Солнца, что делает его великолепной целью для Вэбба. Это означает, что свет планеты не смешивается со светом ее звезд", — говорит астроном Бриттани Майлз из Аризонского Университета.

VHS 1256 b очень молод, ему всего 150 миллионов лет, и он все еще достаточно горяч через процесс формирования. Его атмосфера, где можно обнаружить песчаные облака, достигает 830 градусов по Цельсию.

Напомним, что ученые из Европейской южной обсерватории в Германии сообщили о возможности существования жизни на вращающихся вокруг планет-изгоев месяцах, блуждающих галактикой без звезды. Компьютерное моделирование показало, что при правильной орбите и атмосфере некоторые месяцы могут оставаться более теплыми более миллиарда лет.