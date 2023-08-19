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Историческое событие: произошел первый туристический полет в космос

19 августа 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Историческое событие: произошел первый туристический полет в космос
Туристы в космическом самолете VSS Unity. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно в начале августа в США состоялся успешный запуск туристического самолета в космос. Он поднялся на высоту 80 км, где пассажиры почувствовали космическую невесомость.

Об этом сообщает BBC.

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Так, компания Virgin Galactic, занимающаяся запуском спутников и организацией космических туристических полетов, совершила второй суборбитальный пуск и первый космический полет для туристов в рамках миссии Galactic 02.

Космический корабль VSS Unity. Фото: скриншот

Самолет WhiteKnightTwo совершил подъем на высоту 15 км. После этого космический корабль VSS Unity самостоятельно долетел до высоты 80 км, после которой, согласно американским стандартам, начинается космос. Пассажиры туристического путешествия наслаждались невесомостью несколько минут.

Туристы в космическом самолете VSS Unity. Фото: twitter.com/richardbranson

Миссией руководили пилоты Келли Латимер и Си Джей Старкоу. Среди туристов приняли участие 80-летний Джон Гудвин и женщины, выигравшие билеты на полет в лотерею Анастасия Майерс и Кейша Шахаф. Также на борту была инструктор компании Virgin и бывшая астронавтка NASA Бет Мозес.

Напомним, что к 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX. Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну.

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