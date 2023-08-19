Історична подія: відбувся перший туристичний політ у космос

Туристи в космічному літаку VSS Unity. Фото: скриншот

Нещодавно на початку серпня в США відбувся успішний запуск туристичного літака в космос. Він піднявся на висоту 80 км, де пасажири на собі відчули космічну невагомість.

Про це повідомляє BBC.

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Так, компанія Virgin Galactic, що займається запуском супутників та організацією космічних туристичних польотів, здійснила другий суборбітальний пуск та перший космічний політ для туристів в рамках місії Galactic 02.

Космічний корабель VSS Unity. Фото: скриншот

Літак WhiteKnightTwo здійснив підйом на висоту 15 км. Після цього космічний корабель VSS Unity самостійно долетів до висоти 80 км, після якої, згідно з американськими стандартами, починається космос. Пасажири туристичної подорожі насолоджувалися невагомістю упродовж декількох хвилин.

Туристи в космічному літаку VSS Unity. Фото: twitter.com/richardbranson

Місією керували пілоти Келлі Латімер і Сі Джей Старкоу. Серед туристів взяли участь 80-річний Джон Гудвін, і жінки, що виграли квитки на політ у лотерею Анастасія Маєрс і Кейша Шахаф. Також на борту була інструкторка компанії Virgin та колишня астронавтка NASA Бет Мозес.

Нагадаємо, що до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C. Він полетить на ракеті SpaceX. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць.