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Історична подія: відбувся перший туристичний політ у космос

19 серпня 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Історична подія: відбувся перший туристичний політ у космос
Туристи в космічному літаку VSS Unity. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно на початку серпня в США відбувся успішний запуск туристичного літака в космос. Він піднявся на висоту 80 км, де пасажири на собі відчули космічну невагомість.

Про це повідомляє BBC.

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Так, компанія Virgin Galactic, що займається запуском супутників та організацією космічних туристичних польотів, здійснила другий суборбітальний пуск та перший космічний політ для туристів в рамках місії Galactic 02.

Космічний корабель VSS Unity. Фото: скриншот

Літак WhiteKnightTwo здійснив підйом на висоту 15 км. Після цього космічний корабель VSS Unity самостійно долетів до висоти 80 км, після якої, згідно з американськими стандартами, починається космос. Пасажири туристичної подорожі насолоджувалися невагомістю упродовж декількох хвилин.

Туристи в космічному літаку VSS Unity. Фото: twitter.com/richardbranson

Місією керували пілоти Келлі Латімер і Сі Джей Старкоу. Серед туристів взяли участь 80-річний Джон Гудвін, і жінки, що виграли квитки на політ у лотерею Анастасія Маєрс і Кейша Шахаф. Також на борту була інструкторка компанії Virgin та колишня астронавтка NASA Бет Мозес.

Нагадаємо, що до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C.  Він полетить на ракеті SpaceX. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць.

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