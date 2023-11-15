В центре Млечного Пути ученые зафиксировали загадочный сигнал — о чем идет речь

Млечный Путь над космическим телескопом. Фото: Pexels

Команда ученых из Национального автономного университета Мексики заметили кое-что интересное в самом центре Млечного Пути. Так, исследователи зафиксировали там космическое явление, которое по своему поведению похоже на пульсацию.

Об этом сообщает Science Alert.

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Как утверждают исследователи, черные дыры, которые являются самостоятельными, не излучают ни одного света. Однако, ученые отмечают, что это создает определенное пространство вокруг них. Оказывается, из области Sagittarius A излучается свет на огромное количество длин волн, а вот мощность этого света с течением времени несколько меняется.

Черная дыра Стрелец А в центре Млечного Пути. Фото: NASA

Исследование явления в центре Млечного Пути

Ученые оценили информацию из космического гамма-телескопа "Ферми", взяв определенные данные в период с июня по декабрь прошлого года. В результате исследования ученые заметили, что каждые 76 минут из области Sagittarius A выходит вспышка гамма-света, которая имеет наибольшую во Вселенной энергию.

Исследователи утверждают, что такую же периодичность они заметили в радио- и рентгеновских вспышках.

В результате расчетов исследователи выяснили, что эти вспышки могут возникать из-за потока газа с высокой температурой, который удерживает сильное магнитное поле. Этот газ вращается вокруг черной дыры на расстоянии, которое сравнимо с расстоянием между Меркурием и Солнцем.

Центр Млечного Пути во Вселенной. Фото: NASA

При этом время, которое идет на полный оборот этого горячего газа, составляет от 70 до 80 минут. Что касается скорости газа, то она добивается 30% скорости света.

"Дальнейшие наблюдения на нескольких длинах волн помогут пролить больше света на темное и таинственное сердце нашего Млечного Пути", — говорят авторы исследования из Национального автономного университета Мексики.

Напомним, мы писали о том, что из Млечного Пути массово исчезают звезды.

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